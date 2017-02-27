p_vovk74 написав:ДССУ производит статистику, это их работа. Как интерпретировать эту статистику - это личное дело каждого.
А чем я могу помочь, если на валютной ветке форумчанин не в состоянии связать статистику увеличения внешнеторгового дисбаланса с курсом гривны?
Это, боюсь, тот самый эффект Даннинга-Крюгера, который вы ранее упоминали...
p_vovk74 написав:У вас в голове полная каша, если сказать вежливо. У вас в одном предложении уместились СЭС, НБУ и НКРЭКУ
СЭС и НКРЭКУ в одном предпожении прекрасно умещаются (если знать матчасть). А НБУ я туда и не вставлял - еще одна ваша то ли сознательная манипуляция, то ли бессознательная "каша в голове"! НБУ относился к истории преемничества власти - сейчас он, выражаясь вашими словами, независим, а до 2019-го прекрасно работал в одной команде с Кабмином и НКРЭКУ, при которых энергобаланс и ухудшался бесконтрольным строительством СЭС.
p_vovk74 написав:Ну? У нас уже больше года президент как сменился. Рада - та вообще Порошенко никогда ни во что не ставила - так чего же молчала все шесть лет и только сейчас разродилась только на разворовать бабло? Может, не в НКРЭКУ дело, а банально в бабле?
Что может поделать нынешний НКРЭКУ с построенными при пришлом СЭС? Давайте - без каши в голове по-пунктно 1), 2)... Х).
На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив: «Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля. А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
hxbbgaf написав:На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив: «Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля. А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
Ща начнётся массовые новости о ветхости АЭС и выступления экспердов о опасности которую они представляют.