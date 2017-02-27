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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5677567856795680

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 387
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
42
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:41

  Moneta написав:Полный текст того, что приняли на комитете. Радует, что слуги проголосовали в полном составе, а не только Дубина. Значит таки Яше плетут лапти.

https://nv.ua/biz/finance/rukovodstvo-n ... 94747.html

P.S. в конце упоминается еще один вызов Смолия на ковер "протягом 4-й сессии".
3-я сессия заканчивается 17 июля.

Олигархам простили долги за электричество. Но Яша который с инсайдерами плотно в многолетних ОВГЗ врятли захочет печатать под это дело, потом уберут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:44

  Moneta написав:Полный текст того, что приняли на комитете. Радует, что слуги проголосовали в полном составе, а не только Дубина. Значит таки Яше плетут лапти.

https://nv.ua/biz/finance/rukovodstvo-n ... 94747.html

P.S. в конце упоминается еще один вызов Смолия на ковер "протягом 4-й сессии".
3-я сессия заканчивается 17 июля.

Слабоумие и отвага ))) в усугубляющийся кризис в миру и увеличение ковидных в Украине снимать главу НБУ по претензиям абсолютно бескомпетентным. Сильно )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:49

  stm написав:
  Moneta написав:Полный текст того, что приняли на комитете. Радует, что слуги проголосовали в полном составе, а не только Дубина. Значит таки Яше плетут лапти.

https://nv.ua/biz/finance/rukovodstvo-n ... 94747.html

P.S. в конце упоминается еще один вызов Смолия на ковер "протягом 4-й сессии".
3-я сессия заканчивается 17 июля.

Слабоумие и отвага ))) в усугубляющийся кризис в миру и увеличение ковидных в Украине снимать главу НБУ по претензиям абсолютно бескомпетентным. Сильно )))

Транш налили, а там хоть трава не расти.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 01:12

  p_vovk74 написав:ДССУ производит статистику, это их работа. Как интерпретировать эту статистику - это личное дело каждого.


А чем я могу помочь, если на валютной ветке форумчанин не в состоянии связать статистику увеличения внешнеторгового дисбаланса с курсом гривны? :roll:

Это, боюсь, тот самый эффект Даннинга-Крюгера, который вы ранее упоминали...

  p_vovk74 написав:У вас в голове полная каша, если сказать вежливо. У вас в одном предложении уместились СЭС, НБУ и НКРЭКУ ;-)


СЭС и НКРЭКУ в одном предпожении прекрасно умещаются (если знать матчасть). А НБУ я туда и не вставлял - еще одна ваша то ли сознательная манипуляция, то ли бессознательная "каша в голове"! НБУ относился к истории преемничества власти - сейчас он, выражаясь вашими словами, независим, а до 2019-го прекрасно работал в одной команде с Кабмином и НКРЭКУ, при которых энергобаланс и ухудшался бесконтрольным строительством СЭС.

  p_vovk74 написав:Ну? У нас уже больше года президент как сменился. Рада - та вообще Порошенко никогда ни во что не ставила - так чего же молчала все шесть лет и только сейчас разродилась только на разворовать бабло? Может, не в НКРЭКУ дело, а банально в бабле?


Что может поделать нынешний НКРЭКУ с построенными при пришлом СЭС? Давайте - без каши в голове по-пунктно 1), 2)... Х).
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:40

Утренние курсы, 9-30

Харьков 26.82 - 26.85. Наблюдается разнообразие курсов наличного доллара,
диапазон цен: 26.80..26.82 - 26.85..26.90 (ПОВ, опт)

Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.75 - 26.85

Вчера утром: Харьков 26.80 - 26.86, Сумы 26.70 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.85
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, что межбанк?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:31

На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:49

  hxbbgaf написав:На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!

Ща начнётся массовые новости о ветхости АЭС и выступления экспердов о опасности которую они представляют.
alex_dvornichenko
 
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