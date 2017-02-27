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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07
vitaliian написав: fin написав:
Какие будут мнения, народ?
покупать евро и франки
А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:08
fin написав:
Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?
які ж Ви наївні
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jump
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:19
Ленинградская пл
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:31
fin написав:
Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?
для чого напівміри, яке євро?
євро для слабаків
реальні пацани переводять долар в гривню, чекаєм скоро ПА25
Хенон пише вище, що гривні нема!
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:33
jump написав: fin написав:
Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?
які ж Ви наївні
,,Крах доллара,, цикличен
Life is good.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:36
jump написав: fin написав:
Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?
які ж Ви наївні
Будешь тут наивным!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:39
А на нормальном языке можно, попонятнее?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:46
Голосование по антикризисной программе Кабмина снова провалено
Ибо мы ходим верою, а не видением (с)
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:52
Xenon написав:
Ленинградская пл
26.72 на 26.80
Грн НЕТ
закажите гривну
и не пугайте людей
в китайское экономическое чудо не верю
были они халтурщиками так и остались
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