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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5679568056815682>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 387
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
42
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07

  vitaliian написав:
  fin написав:Какие будут мнения, народ?
покупать евро и франки
А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:08

  fin написав:Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?


які ж Ви наївні :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:19

Ленинградская пл
26.72 на 26.80

Грн НЕТ
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:31

  fin написав:Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?

для чого напівміри, яке євро?
євро для слабаків
реальні пацани переводять долар в гривню, чекаєм скоро ПА25

Хенон пише вище, що гривні нема!
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:33

  jump написав:
  fin написав:Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?


які ж Ви наївні :lol:

,,Крах доллара,, цикличен :lol:
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:36

  jump написав:
  fin написав:Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?


які ж Ви наївні :lol:
Будешь тут наивным!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:39

  vladus17 написав:
  jump написав:
  fin написав:Какойто американский экономист Роуч на 2021 год предрек подешевление доллара на 35%. Типа в США все плохо, все ухудшается, а вот Китай и ЕС будут только наращивать свои экономики. Стремно както за сбережения в долларах. Какие будут мнения, народ? На понт взял этот Роуч или реально так может быть? Может стоит все баксы сразу в евро перевести?


які ж Ви наївні :lol:

,,Крах доллара,, цикличен :lol:
А на нормальном языке можно, попонятнее?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:46

Голосование по антикризисной программе Кабмина снова провалено :oops:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:52

  Xenon написав:Ленинградская пл
26.72 на 26.80

Грн НЕТ


закажите гривну
и не пугайте людей
в китайское экономическое чудо не верю
были они халтурщиками так и остались
Yuri_61
 
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