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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5679568056815682

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 387
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
42
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:58

Пица Челентано берет передышку
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Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
с 1957 года не распался. Из желающих выйти одна Британия, желающих вступить намного больше (Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория) это похоже на распад? Из СССР желающих выйти было больше, а войти в СССР никто не хотел, даже Монголия.

Евросоюз и семь следующих крупнейших экономик мира
по номинальному ВВП

Зображення
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:09

  zРадио написав:Голосование по антикризисной программе Кабмина снова провалено :oops:

Ибо мы ходим верою, а не видением (с)

Нет там никакого видения.
Есть меморандум с МВФ, где четко расписаны ближайшие перспективы для страны и который так радостно подмахнули - вот его и надо было ставить на голосование, а не эту писульку ни о чем.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2020.........................26,7775
Курс практически не изменился.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Простояв целый час без движения и, судя по поступающей "с полей" информации, без оборотов, опустились на копейку, сузили спред до 2 копеек и снова надолго остановились. Еще через час наметилось новое снижение. К 12 опустились на 2 копейки, но характер этого движения пока не понятен.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень незначительно подросли. Объем суточных сертификатов уменьшился. Немного ликвидности отобрала наличка, а казначейство чуть добавило. Все факторы в пределах миллиарда.

Объем валютного рынка увеличился с 220.7 до 339.5 млрд. Чистый спрос, предположительно (ложечка нашлась, но сомнения остались), составил 319.5 млрд. Объемы клиентских операций почти не изменились. Только немного подрос спрос, превысив предложение. Рост объема произошел из-за собственных операций банков, которые проявили обычную активность после полной пассивности в понедельник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:19

  vitaliian написав:
  fin написав:А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
с 1957 года не распался. Из желающих выйти одна Британия, желающих вступить намного больше (Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория) это похоже на распад? Из СССР желающих выйти было больше, а войти в СССР никто не хотел, даже Монголия.

номинальное ВВП

Зображення



что Монголия нищая, даже соседка Болгария
(которую наши власти даже называли 16-й республикой)

в ЕС масса своих проблем, скажите где их нет

по теме ветки: впереди боковик на неделю-две минимум

Одесса совсем узко на опте: 26,83-26,87

3 недели как стоим практически на месте после тимчасового подскока за отметку 27
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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