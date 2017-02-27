fin написав:А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
с 1957 года не распался. Из желающих выйти одна Британия, желающих вступить намного больше (Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория) это похоже на распад? Из СССР желающих выйти было больше, а войти в СССР никто не хотел, даже Монголия.
Евросоюз и семь следующих крупнейших экономик мира по номинальному ВВП
zРадио написав:Голосование по антикризисной программе Кабмина снова провалено
Ибо мы ходим верою, а не видением (с)
Нет там никакого видения. Есть меморандум с МВФ, где четко расписаны ближайшие перспективы для страны и который так радостно подмахнули - вот его и надо было ставить на голосование, а не эту писульку ни о чем.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.06.2020.........................26,7775 Курс практически не изменился. Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Простояв целый час без движения и, судя по поступающей "с полей" информации, без оборотов, опустились на копейку, сузили спред до 2 копеек и снова надолго остановились. Еще через час наметилось новое снижение. К 12 опустились на 2 копейки, но характер этого движения пока не понятен. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах очень незначительно подросли. Объем суточных сертификатов уменьшился. Немного ликвидности отобрала наличка, а казначейство чуть добавило. Все факторы в пределах миллиарда.
Объем валютного рынка увеличился с 220.7 до 339.5 млрд. Чистый спрос, предположительно (ложечка нашлась, но сомнения остались), составил 319.5 млрд. Объемы клиентских операций почти не изменились. Только немного подрос спрос, превысив предложение. Рост объема произошел из-за собственных операций банков, которые проявили обычную активность после полной пассивности в понедельник.
fin написав:А Вы уверены, что ЕС в один прекрасный год не распадется и евро некуда будет девать?
с 1957 года не распался. Из желающих выйти одна Британия, желающих вступить намного больше (Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория) это похоже на распад? Из СССР желающих выйти было больше, а войти в СССР никто не хотел, даже Монголия.
номинальное ВВП
что Монголия нищая, даже соседка Болгария (которую наши власти даже называли 16-й республикой)
в ЕС масса своих проблем, скажите где их нет
по теме ветки: впереди боковик на неделю-две минимум
Одесса совсем узко на опте: 26,83-26,87
3 недели как стоим практически на месте после тимчасового подскока за отметку 27
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Captain Obvious написав:На чем посыпались? Опять на одних впечатлениях?
Скоро "20-е числа" и все ждут, когда же уже начнут сливать транш.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.