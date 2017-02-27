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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5680568156825683

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 388
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
43
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:34

  vitaliian написав:
  fin написав:Странно, но судя по голосованию почемуто большинство форумчан считают, что до конца июня курс будет больше 30 за доллар! Както пока не похоже, 2 недели осталось.
большинство всегда не право.

Не совсем так.Большинство,по здравому разумению,оказывается право,только вот тайминг...В перспективе оно право.Для примера,условно говоря,если большинство понимает,что доллар по 30 будет,покупает по 26,8,а он в течение месяца идёт,предположим, на 25,9.Вроде большинство неправо,пипл разочарован и продает,а в ноябре доллар 30.Большинство было в итоге право,но его наказали.Дело не в понимании,а когда входить и что делать,надо ли и когда лучше ничего не делать.Рынок наказывает на чертовой психологии.Кто свободен от этого,тот зарабатывает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:36

  Moneta написав:Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

:D как звучит. Подкину вам ещё инфы - он и военный сбор убрал для себя и таких как он черных обнальщиков :D
Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. :D
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:49

  Игорь написав:Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. :D

Скорее, заиграет новыми красками ;-)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:53

Відповідь на роботу дяді Яши:

https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/18/661957/
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:11

Вот правильно говорят,что благими намерениями выстлана дорога в ад.Мне совсем не по душе курсовая политика НБУ за последние полтора года и назвать ее"опасной" вообще -то можно.Только вопрос,если менять Смолия,то на кого?Сивохо?Лысый?Кравец?Квартал 95 так богат талантами?А правительство Гончарука не было"опасным"?А нынешнее никакое не опасно?Пожалуй,чем быстрее этот зелёный кошмар завершится и клоуны пройдут на выход-тем меньше руин и обломков придется разгребать.Как там персонаж Мюллера в 17 мгновениях весны сказал:тяжелее всего прогнозировать непрофессионала.Валютный курс может быть каким угодно,в прошлом году увидели,в этом тоже не исключено и вероятно,в другую сторону.Порошенко был плохим,надо было сделать лучше.73% ду****в зробылы разом.Надеюсь, НБУ возглавит не талант со сцены.Вижу 2 варианта-или ставленник олигархата,или внешнего управления,условные варианты Беня и Сеня.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:17

https://minfin.com.ua/2020/06/18/47356938/
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