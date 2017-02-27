fin написав:Странно, но судя по голосованию почемуто большинство форумчан считают, что до конца июня курс будет больше 30 за доллар! Както пока не похоже, 2 недели осталось.
большинство всегда не право.
Не совсем так.Большинство,по здравому разумению,оказывается право,только вот тайминг...В перспективе оно право.Для примера,условно говоря,если большинство понимает,что доллар по 30 будет,покупает по 26,8,а он в течение месяца идёт,предположим, на 25,9.Вроде большинство неправо,пипл разочарован и продает,а в ноябре доллар 30.Большинство было в итоге право,но его наказали.Дело не в понимании,а когда входить и что делать,надо ли и когда лучше ничего не делать.Рынок наказывает на чертовой психологии.Кто свободен от этого,тот зарабатывает.
Вот правильно говорят,что благими намерениями выстлана дорога в ад.Мне совсем не по душе курсовая политика НБУ за последние полтора года и назвать ее"опасной" вообще -то можно.Только вопрос,если менять Смолия,то на кого?Сивохо?Лысый?Кравец?Квартал 95 так богат талантами?А правительство Гончарука не было"опасным"?А нынешнее никакое не опасно?Пожалуй,чем быстрее этот зелёный кошмар завершится и клоуны пройдут на выход-тем меньше руин и обломков придется разгребать.Как там персонаж Мюллера в 17 мгновениях весны сказал:тяжелее всего прогнозировать непрофессионала.Валютный курс может быть каким угодно,в прошлом году увидели,в этом тоже не исключено и вероятно,в другую сторону.Порошенко был плохим,надо было сделать лучше.73% ду****в зробылы разом.Надеюсь, НБУ возглавит не талант со сцены.Вижу 2 варианта-или ставленник олигархата,или внешнего управления,условные варианты Беня и Сеня.