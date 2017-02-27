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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5680568156825683

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 389
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:34

  vitaliian написав:
  fin написав:Странно, но судя по голосованию почемуто большинство форумчан считают, что до конца июня курс будет больше 30 за доллар! Както пока не похоже, 2 недели осталось.
большинство всегда не право.

Не совсем так.Большинство,по здравому разумению,оказывается право,только вот тайминг...В перспективе оно право.Для примера,условно говоря,если большинство понимает,что доллар по 30 будет,покупает по 26,8,а он в течение месяца идёт,предположим, на 25,9.Вроде большинство неправо,пипл разочарован и продает,а в ноябре доллар 30.Большинство было в итоге право,но его наказали.Дело не в понимании,а когда входить и что делать,надо ли и когда лучше ничего не делать.Рынок наказывает на чертовой психологии.Кто свободен от этого,тот зарабатывает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:36

  Moneta написав:Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

:D как звучит. Подкину вам ещё инфы - он и военный сбор убрал для себя и таких как он черных обнальщиков :D
Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. :D
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:49

  Игорь написав:Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. :D

Скорее, заиграет новыми красками ;-)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:53

Відповідь на роботу дяді Яши:

https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/18/661957/
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https://minfin.com.ua/2020/06/18/47356938/
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:53

  Игорь написав:
  Moneta написав:Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

:D как звучит. Подкину вам ещё инфы - он и военный сбор убрал для себя и таких как он черных обнальщиков :D
Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. :D


Просто бизнес, ничего личного! )
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Знову по курсу зірвали "стоп-кран" ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.06.2020.............19.06.2020
дата розрахунку..............17.06.2020..............18.06.2020
Євро.................................30,0681...................30,0579
Долар США......................26,776.....................26,7633
После полудня гривна укрепилась почти на полторы копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Простояв целый час без движения и, судя по поступающей "с полей" информации, без оборотов, опустились на копейку, сузили спред до 2 копеек и снова остановились. Еще через 30 минут наметилось новое снижение. К 12 опустились на 2 копейки.
На этом не остановились и к 13-20 опустились еще на 2.5 копейки. После этого ушли на обед, плавно переходящий в ужин.
Регулятор, похоже, сегодня не особо усердствует - ограничился плановой покупкой двадцатки. Но это не точно.
До обеда, как это часто бывает в последнее время, гривна укреплялась относительно доллара и снижалась относительно евро. Потом евро слегка опустился, и укрепление гривны стало глобальным.
Официальный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550. За день упали на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.3884 (-4) +38
2018 - 26.3290 (+1) +44

2017 - 26.0219 (+2)
2016 - 24.9089 (+0)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:55

Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
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Striker
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