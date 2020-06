Додано: Чет 18 чер, 2020 15:53

Игорь написав: Moneta написав: Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм)

как звучит. Подкину вам ещё инфы - он и военный сбор убрал для себя и таких как он черных обнальщиков

Ну ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка. как звучит. Подкину вам ещё инфы - он и военный сбор убрал для себя и таких как он черных обнальщиковНу ничего, Смолия уберем и рухнет пирамидка.



Просто бизнес, ничего личного! ) Просто бизнес, ничего личного! )

"The quieter you become, the more you are able to hear"