fin написав:Странно, но судя по голосованию почемуто большинство форумчан считают, что до конца июня курс будет больше 30 за доллар! Както пока не похоже, 2 недели осталось.
большинство всегда не право.
Не совсем так.Большинство,по здравому разумению,оказывается право,только вот тайминг...В перспективе оно право.Для примера,условно говоря,если большинство понимает,что доллар по 30 будет,покупает по 26,8,а он в течение месяца идёт,предположим, на 25,9.Вроде большинство неправо,пипл разочарован и продает,а в ноябре доллар 30.Большинство было в итоге право,но его наказали.Дело не в понимании,а когда входить и что делать,надо ли и когда лучше ничего не делать.Рынок наказывает на чертовой психологии.Кто свободен от этого,тот зарабатывает.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............18.06.2020.............19.06.2020 дата розрахунку..............17.06.2020..............18.06.2020 Євро.................................30,0681...................30,0579 Долар США......................26,776.....................26,7633 После полудня гривна укрепилась почти на полторы копейки. Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Простояв целый час без движения и, судя по поступающей "с полей" информации, без оборотов, опустились на копейку, сузили спред до 2 копеек и снова остановились. Еще через 30 минут наметилось новое снижение. К 12 опустились на 2 копейки. На этом не остановились и к 13-20 опустились еще на 2.5 копейки. После этого ушли на обед, плавно переходящий в ужин. Регулятор, похоже, сегодня не особо усердствует - ограничился плановой покупкой двадцатки. Но это не точно. До обеда, как это часто бывает в последнее время, гривна укреплялась относительно доллара и снижалась относительно евро. Потом евро слегка опустился, и укрепление гривны стало глобальным. Официальный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550. За день упали на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.3884 (-4) +38 2018 - 26.3290 (+1) +44