Додано: Чет 18 чер, 2020 16:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............18.06.2020.............19.06.2020

дата розрахунку..............17.06.2020..............18.06.2020

Євро.................................30,0681...................30,0579

Долар США......................26,776.....................26,7633

После полудня гривна укрепилась почти на полторы копейки.

Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Простояв целый час без движения и, судя по поступающей "с полей" информации, без оборотов, опустились на копейку, сузили спред до 2 копеек и снова остановились. Еще через 30 минут наметилось новое снижение. К 12 опустились на 2 копейки.

На этом не остановились и к 13-20 опустились еще на 2.5 копейки. После этого ушли на обед, плавно переходящий в ужин.

Регулятор, похоже, сегодня не особо усердствует - ограничился плановой покупкой двадцатки. Но это не точно.

До обеда, как это часто бывает в последнее время, гривна укреплялась относительно доллара и снижалась относительно евро. Потом евро слегка опустился, и укрепление гривны стало глобальным.

Официальный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550. За день упали на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 26.3884 (-4) +38

2018 - 26.3290 (+1) +44



2017 - 26.0219 (+2)

2016 - 24.9089 (+0)