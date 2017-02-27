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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5681568256835684

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 389
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:23

  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

К паритету.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:25

17 июня 2020 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которое подтверждает незаконность решений правления Нацбанка Украины по выводу с рынка банка "Финансовая инициатива".
https://strana.ua/news/273880-verkhovny ... ativa.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:27

  kwon написав:17 июня 2020 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которое подтверждает незаконность решений правления Нацбанка Украины по выводу с рынка банка "Финансовая инициатива".
https://strana.ua/news/273880-verkhovny ... ativa.html

і що тепер, баблішко вернуть, баксами?
а VAB правомірно грохнули?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:39

  Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга).
-----
Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:03

  Alex2006 написав:
  Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга).
-----
Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?

инвестиции в гос.долг неэффективного государства на грани дефолта? это что-то новое. скорее паразитирование на безысходности?

у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:14

  Сибарит написав:Регулятор, похоже, сегодня не особо усердствует - ограничился плановой покупкой двадцатки. Но это не точно.

Перед закрытием выкупил ТОМом еще полтинник по 26,73.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:23

Striker
С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх
75stasstas75
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