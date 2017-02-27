К паритету.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:23
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:25
17 июня 2020 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которое подтверждает незаконность решений правления Нацбанка Украины по выводу с рынка банка "Финансовая инициатива".
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:27
і що тепер, баблішко вернуть, баксами?
а VAB правомірно грохнули?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 17:39
Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:03
инвестиции в гос.долг неэффективного государства на грани дефолта? это что-то новое. скорее паразитирование на безысходности?
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:14
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:23
Striker
С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх
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