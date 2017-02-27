Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга). ----- Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм)
Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга). ----- Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм)
Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
инвестиции в гос.долг неэффективного государства на грани дефолта? это что-то новое. скорее паразитирование на безысходности?
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
75stasstas75 написав:Striker С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх
До місцевих виборів нічого не станеться, тому і брали кредити, щоб день та ніч простояти. Поки що будемо до листопада рухатися в тому ж діапазоні 26, 5-27,5. Все. Тому, Фейлесе я і не приймаю зараз участі в голосуванні по курсу, бо зовсім не цікаво.