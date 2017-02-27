Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59

Там временем госбюджет просто в катастрофическом состоянии,его наполняемость становится всё хуже и хуже,судите сами,всего за 17 дней поступило 26 ярдов,компенсировали НДС чуть больше 2-х ярдов.Кто-то дёрнул стопкран и перестал платить налоги?Осталось только убрать независимого главу НБУ и напечатать всем бабла?У банков,не смотря на рекордные вложения в ОВГЗ за прошлые пару месяцев опять накопились полные закрома денег,ликвидности на утро 17 более 207 ярдов гривен: корсчета 68839 мио и на депосертификатах 138 382 мио.Так что произошло с госказной? Когда туда начнут поступать денежные знаки вдоволь,а не те слёзы как сейчас и как например ещё совсем недавно,т.е. до карантина?Что делать с госфинансами,наверное в этом месяце не соберут даже 60 ярдов(результат мая),а надо минимум 110-115,с чего начнут вынужднные обрезания,с массовых неплатежей из госбюджета или просто ждут и не дождутся врубать печатный станок?((((А пока лепота,НБУ выкупае,наличка узбагоилась,люди спешат на грндепо.Всё таки первый рывок по курсу будет с конвертации первой выручки за урожай,я имею ввиду последнюю декаду июля.А пока можно расслабится,всем всё платится,ничего не растёт.