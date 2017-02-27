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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5683568456855686>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:08

  Alex2006 написав:
  Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга).
-----
Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?


Если бы Порох что-то подобное изобразил, тут бы ЗЕлёная быдл@масса на кизяки бы изошла с мантрой про "барыгу", а так глядишь под нужным соусом по Г+Г показали и глав.клоун уже не паразит на ручной пирамиде, а инвестор - ну прям Лёня Голубков, "я не халявщик, я партнёр" :mrgreen:
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:09

  Striker написав:
  75stasstas75 написав:С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх

Это из историй про доллар по 35 в марте-апреле? Хватит, я уже вас наслушался в марте, только одни убытки от таких "экспертов".

Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" :) А это еще даже не начали сливать транш...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:13

Долар чекає швидкий крах — ексглава Morgan Stanley Asia
https://www.cnbc.com/2020/06/15/dollar- ... warns.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:14

  pirat-d написав:
  Alex2006 написав:
  Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга).
-----
Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм) :|

Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?


Если бы Порох что-то подобное изобразил, тут бы ЗЕлёная быдл@масса на кизяки бы изошла с мантрой про "барыгу", а так глядишь под нужным соусом по Г+Г показали и глав.клоун уже не паразит на ручной пирамиде, а инвестор - ну прям Лёня Голубков, "я не халявщик, я партнёр" :mrgreen:

Так Порох же в том же списке: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/31/7253924/
В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 703 000 гривен. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:36

  greenozon написав:Долар чекає швидкий крах — ексглава Morgan Stanley Asia
https://www.cnbc.com/2020/06/15/dollar- ... warns.html

Ви такі смішні, ви б поцікавилися краще де той дядько зарплатню отримує, вірніше від кого.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:38

  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:39

  Alex2006 написав:Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" :) А это еще даже не начали сливать транш...

Если бы я не послушал мартовские призывы скупать доллар по 28 (а то будет по 35), то сейчас был бы в хорошем плюсе. Пришлось теперь сбросить доллары по 26.73, положить грн на текущие счета под % и ждать курс ближе к 26, чтобы откупить доллары назад и минимизировать потери. Если не будет предпосылок к девальвации, то оставаться в грн.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:54

  75stasstas75 написав:Striker
С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх


с такого!
потому и нбу покупает всего по 20-ке для приличия, зная, что купит чуть позже дешевле.
Єто мое мнение и ощущение. Проверим!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59

Волшебная оппа в госфинансах

Там временем госбюджет просто в катастрофическом состоянии,его наполняемость становится всё хуже и хуже,судите сами,всего за 17 дней поступило 26 ярдов,компенсировали НДС чуть больше 2-х ярдов.

Кто-то дёрнул стопкран и перестал платить налоги?
Осталось только убрать независимого главу НБУ и напечатать всем бабла?

У банков,не смотря на рекордные вложения в ОВГЗ за прошлые пару месяцев опять накопились полные закрома денег,ликвидности на утро 17 более 207 ярдов гривен: корсчета 68839 мио и на депосертификатах 138 382 мио.

Так что произошло с госказной? Когда туда начнут поступать денежные знаки вдоволь,а не те слёзы как сейчас и как например ещё совсем недавно,т.е. до карантина?
Что делать с госфинансами,наверное в этом месяце не соберут даже 60 ярдов(результат мая),а надо минимум 110-115,с чего начнут вынужднные обрезания,с массовых неплатежей из госбюджета или просто ждут и не дождутся врубать печатный станок?((((

А пока лепота,НБУ выкупае,наличка узбагоилась,люди спешат на грндепо.
Всё таки первый рывок по курсу будет с конвертации первой выручки за урожай,я имею ввиду последнюю декаду июля.
А пока можно расслабится,всем всё платится,ничего не растёт. 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04

  Striker написав:
  Alex2006 написав:Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" :) А это еще даже не начали сливать транш...

Если бы я не послушал мартовские призывы скупать доллар по 28 (а то будет по 35), то сейчас был бы в хорошем плюсе. Пришлось теперь сбросить доллары по 26.73, положить грн на текущие счета под % и ждать курс ближе к 26, чтобы откупить доллары назад и минимизировать потери. Если не будет предпосылок к девальвации, то оставаться в грн.

Як би не Карантин, то так і сталося б, так, що всі питання залишайте Кабміну.
Trast
 
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