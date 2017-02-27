Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга). ----- Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм)
Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
Если бы Порох что-то подобное изобразил, тут бы ЗЕлёная быдл@масса на кизяки бы изошла с мантрой про "барыгу", а так глядишь под нужным соусом по Г+Г показали и глав.клоун уже не паразит на ручной пирамиде, а инвестор - ну прям Лёня Голубков, "я не халявщик, я партнёр"
75stasstas75 написав:С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх
Это из историй про доллар по 35 в марте-апреле? Хватит, я уже вас наслушался в марте, только одни убытки от таких "экспертов".
Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" А это еще даже не начали сливать транш...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:Прибыль от ОВГЗ для Зеленского в прошлом году составила 2 548 918 гривен (столько же получила и его супруга). ----- Оказывается сам гарант замешан в отмывании денег через пирамиду... (фейспалм)
Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?
Если бы Порох что-то подобное изобразил, тут бы ЗЕлёная быдл@масса на кизяки бы изошла с мантрой про "барыгу", а так глядишь под нужным соусом по Г+Г показали и глав.клоун уже не паразит на ручной пирамиде, а инвестор - ну прям Лёня Голубков, "я не халявщик, я партнёр"
В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 703 000 гривен. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
К 20-ти
До 26,20 у цьому місяці
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2006 написав:Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" А это еще даже не начали сливать транш...
Если бы я не послушал мартовские призывы скупать доллар по 28 (а то будет по 35), то сейчас был бы в хорошем плюсе. Пришлось теперь сбросить доллары по 26.73, положить грн на текущие счета под % и ждать курс ближе к 26, чтобы откупить доллары назад и минимизировать потери. Если не будет предпосылок к девальвации, то оставаться в грн.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Там временем госбюджет просто в катастрофическом состоянии,его наполняемость становится всё хуже и хуже,судите сами,всего за 17 дней поступило 26 ярдов,компенсировали НДС чуть больше 2-х ярдов.
Кто-то дёрнул стопкран и перестал платить налоги? Осталось только убрать независимого главу НБУ и напечатать всем бабла?
У банков,не смотря на рекордные вложения в ОВГЗ за прошлые пару месяцев опять накопились полные закрома денег,ликвидности на утро 17 более 207 ярдов гривен: корсчета 68839 мио и на депосертификатах 138 382 мио.
Так что произошло с госказной? Когда туда начнут поступать денежные знаки вдоволь,а не те слёзы как сейчас и как например ещё совсем недавно,т.е. до карантина? Что делать с госфинансами,наверное в этом месяце не соберут даже 60 ярдов(результат мая),а надо минимум 110-115,с чего начнут вынужднные обрезания,с массовых неплатежей из госбюджета или просто ждут и не дождутся врубать печатный станок?((((
А пока лепота,НБУ выкупае,наличка узбагоилась,люди спешат на грндепо. Всё таки первый рывок по курсу будет с конвертации первой выручки за урожай,я имею ввиду последнюю декаду июля. А пока можно расслабится,всем всё платится,ничего не растёт.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Alex2006 написав:Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" А это еще даже не начали сливать транш...
Если бы я не послушал мартовские призывы скупать доллар по 28 (а то будет по 35), то сейчас был бы в хорошем плюсе. Пришлось теперь сбросить доллары по 26.73, положить грн на текущие счета под % и ждать курс ближе к 26, чтобы откупить доллары назад и минимизировать потери. Если не будет предпосылок к девальвации, то оставаться в грн.
Як би не Карантин, то так і сталося б, так, що всі питання залишайте Кабміну.