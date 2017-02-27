Додано: Чет 18 чер, 2020 20:43

pesikot написав: Moneta написав:

у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты.

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры

За неполный год - уже второй состав правительства

А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***



Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?

Что это улучшит ?



Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?

Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ? Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионерыЗа неполный год - уже второй состав правительстваА всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?Что это улучшит ?Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

А чому экономіка летить в ж?Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду, ні першого, ні останніх не можливо звільнити по закону протягом 7 років.Тому все так і сталося.Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.Тільки не треба зі мною сперечатися, а просто відподідь дайте самі собі не мені, чому в минулому році проценти під ОВДЗ були під 20% а зараз 10%Тому , не здивуюсь, що По ще повернеться.Але ще після першого туру виборів, я про все це писав, тому не буду повторюватися на форумі, де одни письменники і нема читачів.