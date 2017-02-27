Ну так Чудово все що мене цikaвить продаeться або за долари , або в гривнах по курсу. Куплю ще доларiв . Все що нижче 27,3 добре для покупки... Швидше накоплю ... Або дешевше куплю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04
Ну так Чудово все що мене цikaвить продаeться або за долари , або в гривнах по курсу. Куплю ще доларiв . Все що нижче 27,3 добре для покупки... Швидше накоплю ... Або дешевше куплю
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:08
Все на сьогодні, з мене вже вистаче жартів, але ваш коментар зірвав джекпот з жартів!
Востаннє редагувалось Trast в Чет 18 чер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:19
Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***
Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?
Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какой-то паник сэл
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.
О чем можно говорить, если даже план работы кабмина уже 3 месяц не могут родить. Работают по принципу решения проблем по мере их поступления.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:43
А чому экономіка летить в ж?
Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду, ні першого, ні останніх не можливо звільнити по закону протягом 7 років.
Тому все так і сталося.
Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
Тільки не треба зі мною сперечатися, а просто відподідь дайте самі собі не мені, чому в минулому році проценти під ОВДЗ були під 20% а зараз 10% ?
Тому , не здивуюсь, що По ще повернеться.
Але ще після першого туру виборів, я про все це писав, тому не буду повторюватися на форумі, де одни письменники і нема читачів.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59
Зараз вже навряд чи щось дасть- напрямок польоту визначено роками "плідної" роботи, Потрібно було знімати хоча б в середині 19-го, колм ставку перед підключенням до клірстріму задер в небеса і не сильно зменшував, незважаючи на всі попередження-перестороги. Зараз у нього навпаки зявився гарний шанс, як в Гончарука, "зіскочити перед великим шухером" і пізніше розказувати, що при ньому гривня стояла як...
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:12
Прикольно
Мене колись виключили з комсомолу...
Йшли комсомольські збори , виступив командир частини - розсказав.який старшина поганий.потім замполіт - повторив те саме..і всі розповідали що всі працюють і командир роти і офіцери роти...тільки я один нічого не роблю..
Дали мені слово
Я візьми й скажи
Такого прапорщика треба на руках носити ,бо всі офіцери працюють - в роті бардак
А от як тільки прапорщик запрацює - все відразу й виправиться
Може нафіга в роті офіцери?
Так само і у вас
Бубочка як проклятий.два склади уряду-фінасові генії... а виноватий Смолій який є і Порошенко який його призначив...
То може не Смолія треба гнати? може Бубочку вже пора,разом з другим урядом(без програми дій затвердженої Парламентом?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:17
Ну так Чудово все що мене цikaвить продаeться або за долари , або в гривнах по курсу. Куплю ще доларiв . Все що нижче 27,3 добре для покупки... Швидше накоплю ... Або дешевше куплю[/quote]
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1) Наскирдуєте для якоїсь масштабної покупки?(типу нерухомості)
2) Дешевше купите що? Якийсь товар? А що, Ви ще не "обросли" різним товаром/непотребом?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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