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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5683568456855686

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04

  Долярчик написав:
  SILVER_UA написав:
  Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:

Ну так Чудово все що мене цikaвить продаeться або за долари , або в гривнах по курсу. Куплю ще доларiв . Все що нижче 27,3 добре для покупки... Швидше накоплю ... Або дешевше куплю
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:08

  rasmus написав:
  75stasstas75 написав:Striker
С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх


с такого!
потому и нбу покупает всего по 20-ке для приличия, зная, что купит чуть позже дешевле.
Єто мое мнение и ощущение. Проверим!

Все на сьогодні, з мене вже вистаче жартів, але ваш коментар зірвав джекпот з жартів! :)
Востаннє редагувалось Trast в Чет 18 чер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:08

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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:19

  Moneta написав:
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***

Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какой-то паник сэл
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Или в инвестиции в свою страну? А что вам мешает точно так же купить ОВГЗ и получать прибыль?

потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.

О чем можно говорить, если даже план работы кабмина уже 3 месяц не могут родить. Работают по принципу решения проблем по мере их поступления.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:43

  pesikot написав:
  Moneta написав:
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***

Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

А чому экономіка летить в ж?
Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду, ні першого, ні останніх не можливо звільнити по закону протягом 7 років.
Тому все так і сталося.
Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
Тільки не треба зі мною сперечатися, а просто відподідь дайте самі собі не мені, чому в минулому році проценти під ОВДЗ були під 20% а зараз 10% :? ?
Тому , не здивуюсь, що По ще повернеться.
Але ще після першого туру виборів, я про все це писав, тому не буду повторюватися на форумі, де одни письменники і нема читачів. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59

  pesikot написав:
  Moneta написав:
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***

Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

Зараз вже навряд чи щось дасть- напрямок польоту визначено роками "плідної" роботи, Потрібно було знімати хоча б в середині 19-го, колм ставку перед підключенням до клірстріму задер в небеса і не сильно зменшував, незважаючи на всі попередження-перестороги. Зараз у нього навпаки зявився гарний шанс, як в Гончарука, "зіскочити перед великим шухером" і пізніше розказувати, що при ньому гривня стояла як...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:12

  Trast написав:А чому экономіка летить в ж?
Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду, ні першого, ні останніх не можливо звільнити по закону протягом 7 років.
Прикольно
Мене колись виключили з комсомолу...
Йшли комсомольські збори , виступив командир частини - розсказав.який старшина поганий.потім замполіт - повторив те саме..і всі розповідали що всі працюють і командир роти і офіцери роти...тільки я один нічого не роблю..
Дали мені слово
Я візьми й скажи
Такого прапорщика треба на руках носити ,бо всі офіцери працюють - в роті бардак
А от як тільки прапорщик запрацює - все відразу й виправиться
Може нафіга в роті офіцери?
Так само і у вас
Бубочка як проклятий.два склади уряду-фінасові генії... а виноватий Смолій який є і Порошенко який його призначив...
То може не Смолія треба гнати? може Бубочку вже пора,разом з другим урядом(без програми дій затвердженої Парламентом?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:17

  yama написав:
  Долярчик написав:
  SILVER_UA написав:[quote="Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:


Ну так Чудово все що мене цikaвить продаeться або за долари , або в гривнах по курсу. Куплю ще доларiв . Все що нижче 27,3 добре для покупки... Швидше накоплю ... Або дешевше куплю[/quote]
====

1) Наскирдуєте для якоїсь масштабної покупки?(типу нерухомості)
2) Дешевше купите що? Якийсь товар? А що, Ви ще не "обросли" різним товаром/непотребом? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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