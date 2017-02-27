Тому що всю повноту влади в країні віддали дилетантам-капітулянтам!
Trast написав:Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду,
Не зовсім так!
Щодо НБУ Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.
Щодо Верховного Суду 6. Якщо за результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді або Верховному Суді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді, така рекомендація разом із відповідними матеріалами направляється Вищій раді правосуддя для розгляду. 7. Вища рада правосуддя розглядає питання про внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд або Верховний Суд та ухвалює відповідне рішення.
Trast написав:пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
Невже в нас є якась економічна стратегія (зупинка АЕС на користь ТЕС не рахується), бачення куди можна вкладати кошти та який це матиме ефект?!
Востаннє редагувалось V2 в Чет 18 чер, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ? Что это улучшит ?
Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ? Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?
Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму
1) За які шиши?.. 2) Хіба на міжбанку залишився хтось, що хотів, але не зміг продати валюту?..
Trast написав:і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
1) чию гривню? 2) ну так, ставка НБУ стабільно трималась у диапазоні 16-18% ВЕСЬ 2018 та 2019 рік. З момента обрання шмарклі вона плавно падала весь 2019 рік, а у грудні була суттєво знижена до 13,5%, у 2020 ставка знижувалася далі, аж до 6% на сьогодні. І знижав її саме Смолій, чи не так?..
За таке висловлювання(навіть, в інеті) для таких, як ти - пора вже Зе приймати закон про смертну кару!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2007 написав:потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.
Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
За таке висловлювання(навіть, в інеті) для таких, як ти - пора вже Зе приймати закон про смертну кару!
От ти за Зе перед виборами весь форум загадив його роликами. Зросли твої особисті статки ?
Карантин "забрав" 1К$ на їжу для сім'ї, а так - +/- однаково. Але, надія ще є!
Але, якщо надії неоправдаються до кінця каденції ЗЕ, то я вже неодноразово казав і ДАЮ СЛОВО ПЕРЕД ВСІМ ФОРУМОМ, ЩО НА ВИБОРИ(будь-які) - Я ВЖЕ НЕ БУДУ ХОДИТИ!!! Але, ще не вечір і все буде добре!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не хотів про це писати, але песікот та будівельник в мене не забанені, та я принципово нікого і не баню, але, я ж кажу ви всі письменники, але зовсім не читачі. Це валютна гілка, тут не повинно бути міста політиці, хоча б з поваги того, на яку почесть ця гілка названа. Так от, письменники, вболівающі за По, Зе це кукла-договорняк як і завжди між По, Ах і Бе. Тому всім, хто критикує Зе, критикує проєкт По і їнших. Так що не треба тут на цю гілку політику вносити. Навіщо когось звинувативувати особисто з форумчан? Все ділять і роблять акціонери України і там не то що Зе, там По вже був на принеси, тому Ах завжди і в фаворі. Тому і Кабмін зараз у Ах, тому він курсом, якщо по темі і керує, а що йому , який зараз потрібен курс? Гей, хто знає, які у кого думки, на цей рахунок? Читайте мене і буде вам щастя, бо пишу безкористливо і з Богом і з вірою, що українцям якось Бог та допоможе.