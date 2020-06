Додано: Чет 18 чер, 2020 22:42

Alex2007 написав: потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать. потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.

Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси". Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell