Додано: Чет 18 чер, 2020 22:55

Не хотів про це писати, але песікот та будівельник в мене не забанені, та я принципово нікого і не баню, але, я ж кажу ви всі письменники, але зовсім не читачі.

Це валютна гілка, тут не повинно бути міста політиці, хоча б з поваги того, на яку почесть ця гілка названа.

Так от, письменники, вболівающі за По, Зе це кукла-договорняк як і завжди між По, Ах і Бе.

Тому всім, хто критикує Зе, критикує проєкт По і їнших.

Так що не треба тут на цю гілку політику вносити.

Навіщо когось звинувативувати особисто з форумчан?

Все ділять і роблять акціонери України і там не то що Зе, там По вже був на принеси, тому Ах завжди і в фаворі.

Тому і Кабмін зараз у Ах, тому він курсом, якщо по темі і керує, а що йому , який зараз потрібен курс?

Гей, хто знає, які у кого думки, на цей рахунок?

Читайте мене і буде вам щастя, бо пишу безкористливо і з Богом і з вірою, що українцям якось Бог та допоможе.