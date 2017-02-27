Тому що всю повноту влади в країні віддали дилетантам-капітулянтам!
Trast написав:Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду,
Не зовсім так!
Щодо НБУ Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.
Щодо Верховного Суду 6. Якщо за результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді або Верховному Суді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді, така рекомендація разом із відповідними матеріалами направляється Вищій раді правосуддя для розгляду. 7. Вища рада правосуддя розглядає питання про внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд або Верховний Суд та ухвалює відповідне рішення.
Trast написав:пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
Невже в нас є якась економічна стратегія (зупинка АЕС на користь ТЕС не рахується), бачення куди можна вкладати кошти та який це матиме ефект?!
Востаннє редагувалось V2 в Чет 18 чер, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ? Что это улучшит ?
Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ? Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?
Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму
1) За які шиши?.. 2) Хіба на міжбанку залишився хтось, що хотів, але не зміг продати валюту?..
Trast написав:і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.
1) чию гривню? 2) ну так, ставка НБУ стабільно трималась у диапазоні 16-18% ВЕСЬ 2018 та 2019 рік. З момента обрання шмарклі вона плавно падала весь 2019 рік, а у грудні була суттєво знижена до 13,5%, у 2020 ставка знижувалася далі, аж до 6% на сьогодні. І знижав її саме Смолій, чи не так?..
Alex2007 написав:потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.
Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.
Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.
Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.
Зачем врать, если все проверяется?.. https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd июльское дно 16.07.2018 - 26,1950 через три недели 06.08.2018 - 27,12 За три недели хлоп и +1 грн на баксе, а вовсе не три. И на вторую гривню росли еще 3 недели. а третьей гривни и вовсе не бьіло, как и курсов 25,90 и 28,70. пик 28,2950 и далее плавно вниз.
Moneta написав:Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23.
Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.
Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.
Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.
Все правільно написав, так воно і було. А заангажованим за грощі, треба грощі, а не дискусія. Грощі бачу вже пішли, чекаємо По?