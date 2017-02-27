Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06

Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.



Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.



Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.