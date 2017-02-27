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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5685568656875688>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:А чому экономіка летить в ж?


Тому що всю повноту влади в країні віддали дилетантам-капітулянтам!

  Trast написав:Я ж писав ще рік тому, що так станеться, бо По перед тим, як підти заклав міну під Зе уповільненої дії, назначивши на посаду Смолія, Маркарову і суддів Верховного суду,


Не зовсім так!

Щодо НБУ
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.

Щодо Верховного Суду
6. Якщо за результатами проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді або Верховному Суді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді, така рекомендація разом із відповідними матеріалами направляється Вищій раді правосуддя для розгляду.
7. Вища рада правосуддя розглядає питання про внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду в апеляційний суд, вищий спеціалізований суд або Верховний Суд та ухвалює відповідне рішення.

  Trast написав:пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.

Невже в нас є якась економічна стратегія (зупинка АЕС на користь ТЕС не рахується), бачення куди можна вкладати кошти та який це матиме ефект?!
Востаннє редагувалось V2 в Чет 18 чер, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:45

  Trast написав:
  pesikot написав:Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

Якби у Смолія була б не особиста зацікавленність, а професійна, то він би викупав в минулому році валюту по максімуму

1) За які шиши?..
2) Хіба на міжбанку залишився хтось, що хотів, але не зміг продати валюту?..
  Trast написав:і пускав би гривню в економіку і знизив би облікові ставки.

1) чию гривню?
2) ну так, ставка НБУ стабільно трималась у диапазоні 16-18% ВЕСЬ 2018 та 2019 рік. З момента обрання шмарклі вона плавно падала весь 2019 рік, а у грудні була суттєво знижена до 13,5%, у 2020 ставка знижувалася далі, аж до 6% на сьогодні.
І знижав її саме Смолій, чи не так?..

Які претензії?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.

Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06

Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.

Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За 4 месяца минус 100 тысяч населения или один областной центр (300к) в год.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:32

  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.


Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
июльское дно 16.07.2018 - 26,1950
через три недели 06.08.2018 - 27,12
За три недели хлоп и +1 грн на баксе, а вовсе не три.
И на вторую гривню росли еще 3 недели.
а третьей гривни и вовсе не бьіло, как и курсов 25,90 и 28,70.
пик 28,2950 и далее плавно вниз.

  Moneta написав:Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23.

Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
02.03.2020 - 25.01
23.03.2020 - 28.12
Вот именно для зеленьіх и бьіло +3 грн за 3 недели.

А если серьезно, разговорьі о том, как НБУ вручную ворочает курсом смешньі.
НБУ сглаживает колебания, не ломая трендов.

Глупьіе люди обсуждают других людей,
умньіе люди обсуждают собьітия,
мудрьіе люди обсуждают идеи.

В данном случае вьі обсуждаете личность Смолия...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:57

  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.

Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.

Все правільно написав, так воно і було. А заангажованим за грощі, треба грощі, а не дискусія.
Грощі бачу вже пішли, чекаємо По?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:28

  Trast написав:
  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Все правільно написав, так воно і було.


Дату плз укажите. Когда бьіл курс 25,9, и когда 28.7 через 3 недели, в 2018.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:38

  sergey_sryvkin написав:
  Trast написав:
  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Все правільно написав, так воно і було.


Дату плз укажите. Когда бьіл курс 25,9, и когда 28.7 через 3 недели, в 2018.

А вас в гуглі забанили чи що, гугліть- липень-початок вересня 2018 року, чи ве знову скажете, що то було не 3 тиждні а 4?
:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:52

Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство

Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".

Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.

"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.

Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.

Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.

"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.

Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.

Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.

"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.

Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.
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