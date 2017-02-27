Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06
Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.
Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.
Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:32
Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
июльское дно 16.07.2018 - 26,1950
через три недели 06.08.2018 - 27,12
За три недели хлоп и +1 грн на баксе, а вовсе не три.
И на вторую гривню росли еще 3 недели.
а третьей гривни и вовсе не бьіло, как и курсов 25,90 и 28,70.
пик 28,2950 и далее плавно вниз.
Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
02.03.2020 - 25.01
23.03.2020 - 28.12
Вот именно для зеленьіх и бьіло +3 грн за 3 недели.
А если серьезно, разговорьі о том, как НБУ вручную ворочает курсом смешньі.
НБУ сглаживает колебания, не ломая трендов.
Глупьіе люди обсуждают других людей,
умньіе люди обсуждают собьітия,
мудрьіе люди обсуждают идеи.
В данном случае вьі обсуждаете личность Смолия...
Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:57
Все правільно написав, так воно і було. А заангажованим за грощі, треба грощі, а не дискусія.
Грощі бачу вже пішли, чекаємо По?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:28
Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:38
А вас в гуглі забанили чи що, гугліть- липень-початок вересня 2018 року, чи ве знову скажете, що то було не 3 тиждні а 4?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:52
Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство
Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".
Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.
"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.
Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.
Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.
"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.
Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.
Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.
"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.
Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
говорят так
26.72-26.75/26.80-26.84
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:51
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.78 - 26.80. Наблюдается разнообразие курсов наличного доллара,
диапазон цен: 26.75..26.78 - 26.80..26.83 (ПОВ, опт)
Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.80 - 26.85
Вчера утром: Харьков 26.82 - 26.85, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.85
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:56
Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар.
Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винить
А сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надо Тут половина таких.
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