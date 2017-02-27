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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5685568656875688>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:потому что лежат еще с эпохи советского союза пачка подобных облигаций. Тоже люди верили в светлое будущее и хотели заодно и заработать.

Сумніваюся, що так хотіли заробити. На касі в день видачі зарплати "вірянам" давали підписати папір про отримання ЗП на руки і одразу інший папір - про придбання облігацій. Незгодних чекали різні "бонуси".
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06

Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.

Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:32

  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.


Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
июльское дно 16.07.2018 - 26,1950
через три недели 06.08.2018 - 27,12
За три недели хлоп и +1 грн на баксе, а вовсе не три.
И на вторую гривню росли еще 3 недели.
а третьей гривни и вовсе не бьіло, как и курсов 25,90 и 28,70.
пик 28,2950 и далее плавно вниз.

  Moneta написав:Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23.

Зачем врать, если все проверяется?..
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
02.03.2020 - 25.01
23.03.2020 - 28.12
Вот именно для зеленьіх и бьіло +3 грн за 3 недели.

А если серьезно, разговорьі о том, как НБУ вручную ворочает курсом смешньі.
НБУ сглаживает колебания, не ломая трендов.

Глупьіе люди обсуждают других людей,
умньіе люди обсуждают собьітия,
мудрьіе люди обсуждают идеи.

В данном случае вьі обсуждаете личность Смолия...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:57

  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7, перед сбором урожая, чтобы экспортерам выгоднее продать и шоколадный бюджет наполнить. Не было идиотских сказок про таргетирование инфляции и плавающий курс. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Для зеленых же он сделал все наоборот, загнал курс с 26 до 23. И не надо мне рассказывать, что он выкупал как мог. Почему - смотри первый абзац. Когда хочет - то может даже перевыполнить план, а когда 20% долларовой доходности мало, и надо 40% обеспечить, то вход идут сказки венского леса про борьбу с инфляцией.

Но учитывая, что сам ЗЕ грел лапу в финансовой пирамиде подыхающей экономики, то ситуация еще плачевнее. Радует лишь то, что мвф не проспонсировал этот праздник жизни. Печалит, что заплатят за все деполюди, но у них было много времени подумать, это вам не 2014.

Все правільно написав, так воно і було. А заангажованим за грощі, треба грощі, а не дискусія.
Грощі бачу вже пішли, чекаємо По?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:28

  Trast написав:
  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Все правільно написав, так воно і було.


Дату плз укажите. Когда бьіл курс 25,9, и когда 28.7 через 3 недели, в 2018.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:38

  sergey_sryvkin написав:
  Trast написав:
  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

Все правільно написав, так воно і було.


Дату плз укажите. Когда бьіл курс 25,9, и когда 28.7 через 3 недели, в 2018.

А вас в гуглі забанили чи що, гугліть- липень-початок вересня 2018 року, чи ве знову скажете, що то було не 3 тиждні а 4?
:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:52

Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство

Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".

Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.

"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.

Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.

Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.

"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.

Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.

Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.

"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.

Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

говорят так

26.72-26.75/26.80-26.84
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:51

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 26.78 - 26.80. Наблюдается разнообразие курсов наличного доллара,
диапазон цен: 26.75..26.78 - 26.80..26.83 (ПОВ, опт)

Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.80 - 26.85

Вчера утром: Харьков 26.82 - 26.85, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.85
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:56

  Striker написав:
  Alex2006 написав:Совершенно верно, баксодержатели пролетели сами, и надеються подогреть других оленей тоже влететь, чтобы самим хотя бы выйти "в ноль" :) А это еще даже не начали сливать транш...

Если бы я не послушал мартовские призывы скупать доллар по 28 (а то будет по 35), то сейчас был бы в хорошем плюсе. Пришлось теперь сбросить доллары по 26.73, положить грн на текущие счета под % и ждать курс ближе к 26, чтобы откупить доллары назад и минимизировать потери. Если не будет предпосылок к девальвации, то оставаться в грн.

Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар.
Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винить :)
А сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надо :) Тут половина таких.
Искатель
 
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