75stasstas75 написав:Striker С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх
с такого! потому и нбу покупает всего по 20-ке для приличия, зная, что купит чуть позже дешевле. Єто мое мнение и ощущение. Проверим!
НБУ покупает по 20-ке потому, что если он купит много на необъемном рынке, завтра будет 28. Вот вчера он купил 20+50. Почему? Потому что 50 налили от Нафтогаза. Все просто. Надо просто понимать происходящее.
somilitark написав:Там временем госбюджет просто в катастрофическом состоянии,его наполняемость становится всё хуже и хуже,судите сами,всего за 17 дней поступило 26 ярдов,компенсировали НДС чуть больше 2-х ярдов.
Кто-то дёрнул стопкран и перестал платить налоги? Осталось только убрать независимого главу НБУ и напечатать всем бабла?
У банков,не смотря на рекордные вложения в ОВГЗ за прошлые пару месяцев опять накопились полные закрома денег,ликвидности на утро 17 более 207 ярдов гривен: корсчета 68839 мио и на депосертификатах 138 382 мио.
Так что произошло с госказной? Когда туда начнут поступать денежные знаки вдоволь,а не те слёзы как сейчас и как например ещё совсем недавно,т.е. до карантина? Что делать с госфинансами,наверное в этом месяце не соберут даже 60 ярдов(результат мая),а надо минимум 110-115,с чего начнут вынужднные обрезания,с массовых неплатежей из госбюджета или просто ждут и не дождутся врубать печатный станок?((((
А пока лепота,НБУ выкупае,наличка узбагоилась,люди спешат на грндепо. Всё таки первый рывок по курсу будет с конвертации первой выручки за урожай,я имею ввиду последнюю декаду июля. А пока можно расслабится,всем всё платится,ничего не растёт.
Стоит отметить, Ваш уровень анализа растет на глазах. С удовольствием плюсонул вот этот текст. Что, тоже отслеживаете циферки на сайте Госказначейства? Да, увлекательное зрелище... Насчет конца июля - тоже думаю, что до начала августа будет тихо-спокойно. Вот только курс почему-то не падает, вот незадача-то... А то тут собрался народ по 26 откупаться... А он, зараза, зажат между 26,5 и 26,8 - и никуда. Незадача...
Искатель написав:Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар. Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винить А сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надо Тут половина таких.
Ну вот я и начал думать сам. Если в течение месяца курс не изменится, тогда то, что я сдал по 26,73 будет через месяц уже стоить 27 за счёт процентов. Что мне мешает через месяц выкупить доллар даже по 27 грн, количество долларов останется прежним при этом. Просто я один раз уже повёлся на зов местных "экспертов", что будет по 35, больше эти сказки про "мы все умрём" не слушаю и делаю по-своему. Он то может и будет когда-то по 35 (возможно зимой), может даже осенью (сомневаюсь, максимум 28-29, до выборов так точно), но сейчас-то зачем покупать баксы, если ещё месяц-два-три будет боковик? И я не виню никого, толку-то, а пытаюсь предостеречь других, чтобы не велись на призывы местных "экспертов" скупать сейчас доллар, как я в марте по 28 по их же загону. Сейчас выгоднее держать гривну на текущих счетах под проценты и быть готовым в любой момент купить доллары.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: