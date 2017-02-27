Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:45

Искатель написав: Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар.

Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винить

А сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надо Тут половина таких. Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар.Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винитьА сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надоТут половина таких.

Ну вот я и начал думать сам. Если в течение месяца курс не изменится, тогда то, что я сдал по 26,73 будет через месяц уже стоить 27 за счёт процентов. Что мне мешает через месяц выкупить доллар даже по 27 грн, количество долларов останется прежним при этом. Просто я один раз уже повёлся на зов местных "экспертов", что будет по 35, больше эти сказки про "мы все умрём" не слушаю и делаю по-своему. Он то может и будет когда-то по 35 (возможно зимой), может даже осенью (сомневаюсь, максимум 28-29, до выборов так точно), но сейчас-то зачем покупать баксы, если ещё месяц-два-три будет боковик? И я не виню никого, толку-то, а пытаюсь предостеречь других, чтобы не велись на призывы местных "экспертов" скупать сейчас доллар, как я в марте по 28 по их же загону.Сейчас выгоднее держать гривну на текущих счетах под проценты и быть готовым в любой момент купить доллары.