RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56865687568856895690>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:58

  rasmus написав:
  75stasstas75 написав:Striker
С какого это перепугу к 26, сейчас временный незначительный отскок, очень временный, дальше вверх


с такого!
потому и нбу покупает всего по 20-ке для приличия, зная, что купит чуть позже дешевле.
Єто мое мнение и ощущение. Проверим!

НБУ покупает по 20-ке потому, что если он купит много на необъемном рынке, завтра будет 28.
Вот вчера он купил 20+50. Почему? Потому что 50 налили от Нафтогаза.
Все просто. Надо просто понимать происходящее.
Искатель
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 22.02.16
Подякував: 585 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:03

  somilitark написав:Там временем госбюджет просто в катастрофическом состоянии,его наполняемость становится всё хуже и хуже,судите сами,всего за 17 дней поступило 26 ярдов,компенсировали НДС чуть больше 2-х ярдов.

Кто-то дёрнул стопкран и перестал платить налоги?
Осталось только убрать независимого главу НБУ и напечатать всем бабла?

У банков,не смотря на рекордные вложения в ОВГЗ за прошлые пару месяцев опять накопились полные закрома денег,ликвидности на утро 17 более 207 ярдов гривен: корсчета 68839 мио и на депосертификатах 138 382 мио.

Так что произошло с госказной? Когда туда начнут поступать денежные знаки вдоволь,а не те слёзы как сейчас и как например ещё совсем недавно,т.е. до карантина?
Что делать с госфинансами,наверное в этом месяце не соберут даже 60 ярдов(результат мая),а надо минимум 110-115,с чего начнут вынужднные обрезания,с массовых неплатежей из госбюджета или просто ждут и не дождутся врубать печатный станок?((((

А пока лепота,НБУ выкупае,наличка узбагоилась,люди спешат на грндепо.
Всё таки первый рывок по курсу будет с конвертации первой выручки за урожай,я имею ввиду последнюю декаду июля.
А пока можно расслабится,всем всё платится,ничего не растёт. 8)

Стоит отметить, Ваш уровень анализа растет на глазах. С удовольствием плюсонул вот этот текст.
Что, тоже отслеживаете циферки на сайте Госказначейства? Да, увлекательное зрелище...
Насчет конца июля - тоже думаю, что до начала августа будет тихо-спокойно.
Вот только курс почему-то не падает, вот незадача-то... А то тут собрался народ по 26 откупаться... А он, зараза, зажат между 26,5 и 26,8 - и никуда. Незадача...
Искатель
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 22.02.16
Подякував: 585 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:33

  pesikot написав:
  Moneta написав:
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***

Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

від Суркісів відбилися, думаю, Смолія, дядя Сем не дозволить зняти, якщо і дозволить,
то дії все одно будуть погоджуватися з МВФ та іншими бенефіциарами з Ельфій
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19821
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:39

Через неякісний прогноз обмінного курсу держбюджет у січні-травні недоотримав 7 млрд грн доходів

https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=893
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8745
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:від Суркісів відбилися, думаю

остаточно не відбились
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8745
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:45

  Искатель написав:Надо думать своей головой, а не слушать загонщиков - ни в гривну, ни в доллар.
Держать корзину валют, а не быть "аленем" (от слова - all in). И тогда не придется никого винить :)
А сбросить доллар по цене на 1 грн дешевле, чем купили, и винить в этом форум... много таланта не надо :) Тут половина таких.

Ну вот я и начал думать сам. Если в течение месяца курс не изменится, тогда то, что я сдал по 26,73 будет через месяц уже стоить 27 за счёт процентов. Что мне мешает через месяц выкупить доллар даже по 27 грн, количество долларов останется прежним при этом. Просто я один раз уже повёлся на зов местных "экспертов", что будет по 35, больше эти сказки про "мы все умрём" не слушаю и делаю по-своему. Он то может и будет когда-то по 35 (возможно зимой), может даже осенью (сомневаюсь, максимум 28-29, до выборов так точно), но сейчас-то зачем покупать баксы, если ещё месяц-два-три будет боковик? И я не виню никого, толку-то, а пытаюсь предостеречь других, чтобы не велись на призывы местных "экспертов" скупать сейчас доллар, как я в марте по 28 по их же загону.
Сейчас выгоднее держать гривну на текущих счетах под проценты и быть готовым в любой момент купить доллары.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:46

Юнекс онлайн (вниз) 26.74
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8745
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:51

  greenozon написав:Через неякісний прогноз обмінного курсу держбюджет у січні-травні недоотримав 7 млрд грн доходів

https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=893


Интересна какая методика таких расчётов. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17294
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4256 раз.
Подякували: 6841 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:50

  Striker написав:Сейчас выгоднее держать гривну на текущих счетах под проценты и быть готовым в любой момент купить доллары.


Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 13.07.16
Подякував: 326 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:59

  Striker написав:Сейчас выгоднее держать гривну на текущих счетах под проценты и быть готовым в любой момент купить доллары.

После снижения процентов этот вариант уже под большим вопросом. К тому-же по новому финмониторингу деньги в любой момент могут заблокировать на несколько дней по любой прихоти. Деньги то вам разблокируют, но к тому времени курс уже может улететь высоко, и всё по закону :D
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 26.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56865687568856895690>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, yama, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7023 1578225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 09:17
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1935, 1936, 1937
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19361 2369161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 23:15
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 97581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19339)
19.06.2020 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.