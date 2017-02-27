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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5687568856895690>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:01

  lrs7719 написав:Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы.

Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:05

  Амвросий написав:После снижения процентов этот вариант уже под большим вопросом. К тому-же по новому финмониторингу деньги в любой момент могут заблокировать на несколько дней по любой прихоти. Деньги то вам разблокируют, но к тому времени курс уже может улететь высоко, и всё по закону :D

Деньги дома тоже могут украсть, везде свои недостатки.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:06

  Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:07

zzzzz
дуже чекаю Вашу таблицю по ОВДП за вчора.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:12

Археология

somilitark Уважаемый, не напомните, кто был "изгнан из рая" на Минфин дядей Сашей? А то меня уже подводит память...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13

  Амвросий написав:
  Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Отправят перевод с пометкой "за героин" и заблокируют счет надолго.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13

  Striker написав:
  lrs7719 написав:Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы.

Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


не проблема. Проблема в цене. Не убегая далеко, 6 марта 2020 года Альфа (да и все остальные онлайн) были около 25 грн на продаже. 8 марта - уже 26. Для кедов, нужно организовать для начала снятие гривны со счёта, что опять же из опыта марта - была не такая уж и простая задача. И это - только первая и не самая сложная часть процесса. Вообщем стратегия ок если ситуация ок. Текущая премия за риск в виде процентов вообще несопоставима с возможными потеряеми.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:18

  Zebra написав:
  Амвросий написав:
  Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Отправят перевод с пометкой "за героин" и заблокируют счет надолго.


могут и так, пока будете переписку с банком вести пройдет время, а потом банк скажет - извините, ошибочка вышла, вот ваша макулатура, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество :mrgreen:
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.06.2020.............................26,7209
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на 2 копейки, сузив спред до 2 копеек. Так до 12 и простояли.
НБУ вчера в основное время сессии купил 20 млн. Остальное вчера купил уже сегодня :)
Остатки на коррсчетах заметно сократились, оставшись, однако, на весьма высоком уровне. Величина сокращения почти совпадает с досрочным возвратом тендерного рефинанса на сумму более 6 млрд, что составило почти половину всего выданного ранее. Остальные играли скромно и уравновесили друг друга.

В среду объем валютного рынка сократился с 339.5 до 311.3 млн. Это чистые обороты, они чуть меньше чистого спроса вторника. Доля клиентских операций в общем объеме возросла, предложение снова превысило спрос.

  freeze написав:Интересна какая методика таких расчётов.

По таблицам из справочника Стеля. :)

  Yuri_61 написав:С укрупнением районов намутили. Будут недовольства.
..............
Почему не учитывают этот фактор на валютный курс?

Потому что вся история этой ветки, начиная с ее девичьей фамилии, показывает, что подобные факторы на курс влияют значительно меньше, чем можно ожидать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:25

  KVV написав:zzzzz
дуже чекаю Вашу таблицю по ОВДП за вчора.

Действительно, а что там с ОВГЗ случилось за 18-19 июня?

По табличке НБУ у нерезидентов небольшой рост за счет гривневых ОВГЗ, в то время, как у банков небольшое падение засчет гривневых ОВГЗ.

Однако, судя по табличке, произошло резкое падение ОВГЗ у юридических лиц засчет валютных ОВГЗ, номинированных в долларе.

Или это ошибка в отчетности НБУ?
Igneus
 
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