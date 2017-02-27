Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:01
Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:05
Деньги дома тоже могут украсть, везде свои недостатки.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:06
ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай...
Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:12
Археология
somilitark Уважаемый, не напомните, кто был "изгнан из рая" на Минфин дядей Сашей? А то меня уже подводит память...
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13
Отправят перевод с пометкой "за героин" и заблокируют счет надолго.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13
не проблема. Проблема в цене. Не убегая далеко, 6 марта 2020 года Альфа (да и все остальные онлайн) были около 25 грн на продаже. 8 марта - уже 26. Для кедов, нужно организовать для начала снятие гривны со счёта, что опять же из опыта марта - была не такая уж и простая задача. И это - только первая и не самая сложная часть процесса. Вообщем стратегия ок если ситуация ок. Текущая премия за риск в виде процентов вообще несопоставима с возможными потеряеми.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:18
могут и так, пока будете переписку с банком вести пройдет время, а потом банк скажет - извините, ошибочка вышла, вот ваша макулатура, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.06.2020.............................26,7209
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на 2 копейки, сузив спред до 2 копеек. Так до 12 и простояли.
НБУ вчера в основное время сессии купил 20 млн. Остальное вчера купил уже сегодня
Остатки на коррсчетах заметно сократились, оставшись, однако, на весьма высоком уровне. Величина сокращения почти совпадает с досрочным возвратом тендерного рефинанса на сумму более 6 млрд, что составило почти половину всего выданного ранее. Остальные играли скромно и уравновесили друг друга.
В среду объем валютного рынка сократился с 339.5 до 311.3 млн. Это чистые обороты, они чуть меньше чистого спроса вторника. Доля клиентских операций в общем объеме возросла, предложение снова превысило спрос.
По таблицам из справочника Стеля.
Потому что вся история этой ветки, начиная с ее девичьей фамилии, показывает, что подобные факторы на курс влияют значительно меньше, чем можно ожидать.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:25
Действительно, а что там с ОВГЗ случилось за 18-19 июня?
По табличке НБУ у нерезидентов небольшой рост за счет гривневых ОВГЗ, в то время, как у банков небольшое падение засчет гривневых ОВГЗ.
Однако, судя по табличке, произошло резкое падение ОВГЗ у юридических лиц засчет валютных ОВГЗ, номинированных в долларе.
Или это ошибка в отчетности НБУ?
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