Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:25

freeze написав: Интересна какая методика таких расчётов. Интересна какая методика таких расчётов.

Yuri_61 написав: С укрупнением районов намутили. Будут недовольства.

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Почему не учитывают этот фактор на валютный курс? С укрупнением районов намутили. Будут недовольства...............Почему не учитывают этот фактор на валютный курс?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0019.06.2020.............................Гривна укрепилась на 4 копейки.Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на 2 копейки, сузив спред до 2 копеек. Так до 12 и простояли.НБУ вчера в основное время сессии купил 20 млн. Остальное вчера купил уже сегодняОстатки на коррсчетах заметно сократились, оставшись, однако, на весьма высоком уровне. Величина сокращения почти совпадает с досрочным возвратом тендерного рефинанса на сумму более 6 млрд, что составило почти половину всего выданного ранее. Остальные играли скромно и уравновесили друг друга.В среду объем валютного рынка сократился с 339.5 до 311.3 млн. Это чистые обороты, они чуть меньше чистого спроса вторника. Доля клиентских операций в общем объеме возросла, предложение снова превысило спрос.По таблицам из справочника Стеля.Потому что вся история этой ветки, начиная с ее девичьей фамилии, показывает, что подобные факторы на курс влияют значительно меньше, чем можно ожидать.