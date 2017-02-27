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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5687568856895690

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:32

  24010102020 написав:somilitark Уважаемый, не напомните, кто был "изгнан из рая" на Минфин дядей Сашей? А то меня уже подводит память...


По моей памяти вроде был конфликт с Самураем и ещё несколько человек. Но то было давно. Да и вроде там было самостоятельное решение...
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33

  Амвросий написав:
  Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.


Человек пишет про вариант, когда сумма в грн. на карточном счете в банке.
В этом случае проблема может возникнуть,только когда гривна будет вноситься на счет.
Если деньги уже на счете, то покупайте валюту онлайн на всю сумму.
Проблем не будет.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:43

Вау.... первый день за 4 месяца когда нерезы нарастили покупки в гривневые ОВГЗ.

Вчера нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 144 млн.грн.

Ну посмотрим, сохранится ли такая тенденция.



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zzzzzz
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