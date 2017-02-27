Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.
ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай...
Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Человек пишет про вариант, когда сумма в грн. на карточном счете в банке. В этом случае проблема может возникнуть,только когда гривна будет вноситься на счет. Если деньги уже на счете, то покупайте валюту онлайн на всю сумму. Проблем не будет.