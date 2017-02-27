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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5688568956905691>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:32

  24010102020 написав:somilitark Уважаемый, не напомните, кто был "изгнан из рая" на Минфин дядей Сашей? А то меня уже подводит память...


По моей памяти вроде был конфликт с Самураем и ещё несколько человек. Но то было давно. Да и вроде там было самостоятельное решение...
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33

  Амвросий написав:
  Striker написав:Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.


ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.


Человек пишет про вариант, когда сумма в грн. на карточном счете в банке.
В этом случае проблема может возникнуть,только когда гривна будет вноситься на счет.
Если деньги уже на счете, то покупайте валюту онлайн на всю сумму.
Проблем не будет.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:43

Вау.... первый день за 4 месяца когда нерезы нарастили покупки в гривневые ОВГЗ.

Вчера нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 144 млн.грн.

Ну посмотрим, сохранится ли такая тенденция.



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как обычно, выросли на 20 копеек за 2 дня, падать обратно к 26.65 на нале будем две недели.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 19 чер, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:12

  Striker написав:
  Амвросий написав:После снижения процентов этот вариант уже под большим вопросом. К тому-же по новому финмониторингу деньги в любой момент могут заблокировать на несколько дней по любой прихоти. Деньги то вам разблокируют, но к тому времени курс уже может улететь высоко, и всё по закону :D

Деньги дома тоже могут украсть, везде свои недостатки.
для надежности сохранности капитала дома достаточно потратить на защиту от воров около $3000 + $10-15 ежемесячно , сюда будет входить дверь сейф охранная сигнализация , но проблема в том что многие писатели темы этого себе позволить не могут
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:13

  lrs7719 написав:не проблема. Проблема в цене. Не убегая далеко, 6 марта 2020 года Альфа (да и все остальные онлайн) были около 25 грн на продаже. 8 марта - уже 26. Для кедов, нужно организовать для начала снятие гривны со счёта, что опять же из опыта марта - была не такая уж и простая задача. И это - только первая и не самая сложная часть процесса. Вообщем стратегия ок если ситуация ок. Текущая премия за риск в виде процентов вообще несопоставима с возможными потеряеми.

Кому надо было - купили онлайн 6-8 марта по ещё нормальному курсу. Не было никаких жалоб на блоки или проблем снять наличку в банкомате. И 10-го марта в ТАСе можно было ещё купить по 25.63.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:17

  Амвросий написав:
  Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:19

  freeze написав:
  greenozon написав:Через неякісний прогноз обмінного курсу держбюджет у січні-травні недоотримав 7 млрд грн доходів

https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=893


Интересна какая методика таких расчётов. :mrgreen:

могу только предположить: когда реальных доходов не хватает, используют шахер-махер
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:24

  Striker написав:
  Амвросий написав:
  Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.


вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:43

  Captain Obvious написав:Как обычно, выросли на 20 копеек за 2 дня, падать обратно к 26.65 на нале будем две недели.

Думаю, що такий процес, це прекрасна ілюстрація людського мислення.
Коли щось дорожчає, людина швидше приймає рішення про купівлю ніж коли щось дешевшає. Науково доведено, що втрати ми переживаємо набагато чуттєвіше ніж здобутки.
Тому таке довготривале падіння грає на руку тим, хто вагається.

Франківськ 26,65/26,78
Гривню із депозитів які закінчились поки що мариную на різних ощадних рахунках де від 6 до 10% річних. Дуже хочеться відкупитись дешевше 26,5, але як ми вже неодноразово бачили, поки що продавити цей рівень не вдається. Та й є велике бажання частину потратити через передчуття світової інфляції. Все ж таки багато виробів були дешевими через оптимізацію ланцюжків постачання які зараз починають руйнуватись. Відповідно собівартість виробництва у майбутньому однозначно має рости. Плюс печатні станки які активно друкують резервні валюти світу.
Можливо сьогоднішня інфа про нерезів та ОВДП це початок процесу де ми зможемо дійти навіть до 26. Або це просто ситуативна випадковість.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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