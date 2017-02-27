DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий
а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате. Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.
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Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай...
Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.
а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ? У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу
DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий
а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате. Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.
Вас же людина спитала трохи їнше, ох і маніпулятор ви!
DmitryZP написав:а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
не боитесь потом писать расписки за каждые 200к грн? такую сумму в украине вообще нет смысла держать, много вариантов открыть счет в польше, без идиотского цб, правительства и финмона.
------
В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.
Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.
"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".
Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая.
"Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита - тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафов", - рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий
а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате. Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.
Вас же людина спитала трохи їнше, ох і маніпулятор ви!
отож...... Чтобы гривну на депозитах держать, нужно быть уверенным в 2 вещах: - Вы не покупаете переоценённую гривну (= не продаёте доллары задёшево под депозиты), а тут очччень много вопросов насчёт ЭОК, который любит поминать один местный завсегдатай, определяя его очень "интересным" способом; - курс гривны не просядет настолько сильно, чтобы перекрыть %% по депозиту, что очень таки может быть при слабой экономике и "проФФесионалах" у руля Я с депозитами наигрался в 2004-13гг. - валовый заработок чуть выше 35000 дол., недополученная (относительно ориентира) прибыль из-за девальвации с 5 до 8 грн./дол - около 27000 дол. Щас стрёмно.....
DmitryZP написав:а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
не боитесь потом писать расписки за каждые 200к грн? такую сумму в украине вообще нет смысла держать, много вариантов открыть счет в польше, без идиотского цб, правительства и финмона.
------
В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.
Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.
"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".
Пока не приходилось сталкиваться, но тренд конечно может насторожить. Хотя с другой стороны - ну напишу что я планирую потратить деньги на женщин легкого поведения - и что дальше банк будет делать? Не отдаст мне деньги? Формально я расписку написал. Или например я хочу снять эти деньги, пощупать их, потрогать, дома жене показать, детям - а тратить я их не собираюсь! Где сказано что я обязан сняв деньги в банке их тратить?
Vitalych-new написав:а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ? У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу
Доллары держал на текущем счету в ТАСе без %, недавно рискнул и слил все. Держу грн на текущих в Форварде (30к под 15%), остальные в Моно под 10%, ещё немного в Альфе на Сберегательном под 9%.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 19 чер, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий
а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
... Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, ...
Вы просто писали сначала если нравится держать доллары дома и не получать доход, а теперь пишите что речь идет просто о текущих счетах - там же вообще "слезы" - формально это называется бесплатно хранить деньги в банке чтобы не держать их дома. Ваша идея ясна. Спасибо
Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай...
Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.
Зачем дома, можно за границей, можно в бетон, в товар и т.д.