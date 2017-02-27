Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56

DmitryZP написав: а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

не боитесь потом писать расписки за каждые 200к грн? такую сумму в украине вообще нет смысла держать, много вариантов открыть счет в польше, без идиотского цб, правительства и финмона.------В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами."Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая."Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита - тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафов", - рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.