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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5688568956905691

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:46

  DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит

Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате.
Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:50

  Striker написав:
  Амвросий написав:
  Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.


а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ?
У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:50

  Striker написав:
  DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит

Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате.
Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.

Вас же людина спитала трохи їнше, ох і маніпулятор ви! :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DmitryZP написав:а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно


не боитесь потом писать расписки за каждые 200к грн? такую сумму в украине вообще нет смысла держать, много вариантов открыть счет в польше, без идиотского цб, правительства и финмона.

------

В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".

Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая.

"Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита - тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафов", - рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:04

  Trast написав:
  Striker написав:
  DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит

Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате.
Какой банк советовать не могу, так как такие большие суммы не держу.

Вас же людина спитала трохи їнше, ох і маніпулятор ви! :)


отож......
Чтобы гривну на депозитах держать, нужно быть уверенным в 2 вещах:
- Вы не покупаете переоценённую гривну (= не продаёте доллары задёшево под депозиты), а тут очччень много вопросов насчёт ЭОК, который любит поминать один местный завсегдатай, определяя его очень "интересным" способом;
- курс гривны не просядет настолько сильно, чтобы перекрыть %% по депозиту, что очень таки может быть при слабой экономике и "проФФесионалах" у руля :oops:
Я с депозитами наигрался в 2004-13гг. - валовый заработок чуть выше 35000 дол., недополученная (относительно ориентира) прибыль из-за девальвации с 5 до 8 грн./дол - около 27000 дол. Щас стрёмно.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:07

  Moneta написав:
  DmitryZP написав:а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно


не боитесь потом писать расписки за каждые 200к грн? такую сумму в украине вообще нет смысла держать, много вариантов открыть счет в польше, без идиотского цб, правительства и финмона.

------

В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".



Пока не приходилось сталкиваться, но тренд конечно может насторожить. Хотя с другой стороны - ну напишу что я планирую потратить деньги на женщин легкого поведения - и что дальше банк будет делать? Не отдаст мне деньги? Формально я расписку написал. Или например я хочу снять эти деньги, пощупать их, потрогать, дома жене показать, детям - а тратить я их не собираюсь! Где сказано что я обязан сняв деньги в банке их тратить?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10

  Vitalych-new написав:а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ?
У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу

Доллары держал на текущем счету в ТАСе без %, недавно рискнул и слил все. Держу грн на текущих в Форварде (30к под 15%), остальные в Моно под 10%, ещё немного в Альфе на Сберегательном под 9%.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 19 чер, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:13

  Striker написав:
  DmitryZP написав:вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит


... Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, ...


Вы просто писали сначала если нравится держать доллары дома и не получать доход, а теперь пишите что речь идет просто о текущих счетах - там же вообще "слезы" - формально это называется бесплатно хранить деньги в банке чтобы не держать их дома. Ваша идея ясна. Спасибо
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:недавно рискнул и слил все


эта фраза в контексте банковской ветки может насторожить
а вот на ветке про криптовалюты или бинарные опционы вполне обыденное дело
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:16

  Striker написав:
  Амвросий написав:
  Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.


Зачем дома, можно за границей, можно в бетон, в товар и т.д.
Амвросий
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