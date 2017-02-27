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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5690569156925693>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:21

  Амвросий написав:Зачем дома, можно за границей, можно в бетон, в товар и т.д.

Чем под 5% в банке держать, лучше купить ходового товара.

Не у всех такие суммы, что можно вложить в бетон, и не всем сдача в аренду по душе.
Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:22

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ?
У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу

Доллары держал на текущем счету в ТАСе без %, недавно рискнул и слил все. Держу грн на текущих в Форварде (30к под 15%), остальные в Моно под 10%, ещё немного в Альфе на Сберегательном под 9%.


большое спасибо за ответ !
Но мы немного о разных вещах - я с 30 КТ гривен не могу заморачиваться, у меня тот "эксперимент" 7000 дол. Даже когда на зарплатных картах у меня и у жены по 20 КТ зависает, то брезгую оформлять короткие депо под смешные %%.
Нужно соотносить доходность (с учётом курса) против рисков + временной неликвидности депозита в банке, сейчас доходность ничего толком не перекрывает :(
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:24

  jump написав:Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство

Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".

Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.

"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.

Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.

Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.

"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.

Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.

Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.

"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.

Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.

Так ведь ценовую и финансовую стабильность НБУ и не обеспечил.Лошади понятно,что за дыру в бюджете и построение пирамиды овгз ответственен Минфин, никто умный НБУ в этом обвинять не станет,и рост ВВП НБУ обеспечивать не должен,но за историю с курсом и ставкой взргреть надо.Он же имеет функцию регулятора,а не просто отслеживания рыночных тенденций,вы же не в вакууме-видите,что Минфин делает,готовьтесь сглаживать курсовые колебания,а не просто следовать за рынком,выкупайте больше,ёпт,а не давайте нажиться крупным спекулям,они и так на то время высокую ставку получили,да ещё и курс им в карман.Без интереса явно не обошлось.Иное дело,кого эти гении могут поставить вместо Смолия.Страшно представить.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:26

  Vitalych-new написав:Даже когда на зарплатных картах у меня и у жены по 20 КТ зависает, то брезгую оформлять короткие депо под смешные %%

Зачем депо, если можно на текущих держать под проценты?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:28

  Striker написав:Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?


так товар нужно брать такой, который есть возможность продать. Тут уже у кого как получится.

Вот например интересная тема с топливными картами, покупаешь топливо по цене на день покупки. Но сам пока не пробовал :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:31

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:Даже когда на зарплатных картах у меня и у жены по 20 КТ зависает, то брезгую оформлять короткие депо под смешные %%

Зачем депо, если можно на текущих держать под проценты?


там тоже что-то порядка 3-5 % годовых, так что нет смысла заморачиваться
один из этих банков - Ощад, можете со ставками ознакомиться
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:32

  Striker написав:Можно держать в Конкорде на текущем под 3%.
Да, мне лучше, чтобы лежали на текущем в банке, чем дома.


дома глупо держать - деньги не работают и рисковано, на текущем под 3% тоже самое - бесплатный кредит банку, а клиенту риск потерять деньги.

Куда выгодно вкладывать никто не расскажет иначе на рыбное место набегут рыболовы и разгонят рыбу :D

Тут как с валютой, если все скупают гривну, значит надо из гривны выходить и наоборот.

Пока проценты в банках еще старые капают, есть время подумать о новых инвестициях :)
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 19 чер, 2020 14:43, всього редагувалось 6 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:36

  zzzzzz написав:Вау.... первый день за 4 месяца когда нерезы нарастили покупки в гривневые ОВГЗ.

Вчера нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 144 млн.грн.

Ну посмотрим, сохранится ли такая тенденция.



Зображення

Все, видихаєм.
Криза мінєт.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:------

В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".


- рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Що ж ви джерело-то приховуєте ? :)

  Moneta написав:Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая.

"Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита - тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафов", - рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.


А чого ж не назвати ці банки конкретно?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44

  DmitryZP написав:ну напишу что я планирую потратить деньги на женщин легкого поведения - и что дальше банк будет делать? Не отдаст мне деньги? Формально я расписку написал. Или например я хочу снять эти деньги, пощупать их, потрогать, дома жене показать, детям - а тратить я их не собираюсь! Где сказано что я обязан сняв деньги в банке их тратить?


Та ніде.
Так само як і покласти - пишете джерело походження = "власні кошти", та й усе.
sergey_sryvkin
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