Vitalych-new написав:а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ? У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу
Доллары держал на текущем счету в ТАСе без %, недавно рискнул и слил все. Держу грн на текущих в Форварде (30к под 15%), остальные в Моно под 10%, ещё немного в Альфе на Сберегательном под 9%.
большое спасибо за ответ ! Но мы немного о разных вещах - я с 30 КТ гривен не могу заморачиваться, у меня тот "эксперимент" 7000 дол. Даже когда на зарплатных картах у меня и у жены по 20 КТ зависает, то брезгую оформлять короткие депо под смешные %%. Нужно соотносить доходность (с учётом курса) против рисков + временной неликвидности депозита в банке, сейчас доходность ничего толком не перекрывает
jump написав:Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство
Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".
Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.
"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.
Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.
Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.
"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.
Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.
Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.
"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.
Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.
Так ведь ценовую и финансовую стабильность НБУ и не обеспечил.Лошади понятно,что за дыру в бюджете и построение пирамиды овгз ответственен Минфин, никто умный НБУ в этом обвинять не станет,и рост ВВП НБУ обеспечивать не должен,но за историю с курсом и ставкой взргреть надо.Он же имеет функцию регулятора,а не просто отслеживания рыночных тенденций,вы же не в вакууме-видите,что Минфин делает,готовьтесь сглаживать курсовые колебания,а не просто следовать за рынком,выкупайте больше,ёпт,а не давайте нажиться крупным спекулям,они и так на то время высокую ставку получили,да ещё и курс им в карман.Без интереса явно не обошлось.Иное дело,кого эти гении могут поставить вместо Смолия.Страшно представить.
В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.
Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами.
"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП (физлицом-предпринимателем - Ред.) это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях".
- рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Що ж ви джерело-то приховуєте ?
Moneta написав:Расписки требуют в рамках новых принципов рискоориентированного подхода, который банки обязали внедрять по новому закону о финансовом мониторинге (361-IX), вступившему в силу с 28 апреля 2020 года. А также в связи с постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая.
"Не всегда понятно, каких именно требований от нас ждут, когда говорят о таком понятии, как рискоориентированный подход. Поэтому постоянно консультируемся на этот счет с Национальным банком. Ведь именно он контролирует ситуацию и выписывает нам штрафы, когда мы что-то не так внедряем. Именно работники НБУ в ходе последней консультации посоветовали собирать расписки с клиентов, снимающих более 200 тыс. грн, по разным причинам и в конце действия депозита - тоже. Рекомендация была устной, но мы решили прислушаться. Никто не хочет платить Нацбанку штрафов", - рассказал заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.
DmitryZP написав:ну напишу что я планирую потратить деньги на женщин легкого поведения - и что дальше банк будет делать? Не отдаст мне деньги? Формально я расписку написал. Или например я хочу снять эти деньги, пощупать их, потрогать, дома жене показать, детям - а тратить я их не собираюсь! Где сказано что я обязан сняв деньги в банке их тратить?
Та ніде. Так само як і покласти - пишете джерело походження = "власні кошти", та й усе.