jump написав:

Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову"

Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубствоПроєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек."Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання."У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка."ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада., - додав Шпек.