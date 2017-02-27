lrs7719 написав:не проблема. Проблема в цене. Не убегая далеко, 6 марта 2020 года Альфа (да и все остальные онлайн) были около 25 грн на продаже. 8 марта - уже 26. Для кедов, нужно организовать для начала снятие гривны со счёта, что опять же из опыта марта - была не такая уж и простая задача. И это - только первая и не самая сложная часть процесса. Вообщем стратегия ок если ситуация ок. Текущая премия за риск в виде процентов вообще несопоставима с возможными потеряеми.
"Финансовых партнёров" можно и нужно выбирать, и можно иметь не одного. Вы же с начичными деньгами работаете не в первой попавшейся обменке, а наверняка имеете проверенные варианты, и ряд запасных. Точно так же и с онлайном. Аналогично "мониторингам" и "техническим трудностям" в онлайне - существуют фразы "гривны нет", "долларов нет" в офлайне. Так же как и "защитный" спред
Striker написав: Кому надо было - купили онлайн 6-8 марта по ещё нормальному курсу. Не было никаких жалоб на блоки или проблем снять наличку в банкомате. И 10-го марта в ТАСе можно было ещё купить по 25.63.
Это если надо было не 100-200 долларов купить. При том что ещё 1-3 марта курс был 24.6-24.9. т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых. По нынешним ставкам это около полугода. Отличная инвестиция. Онлайн Альфа на 9-е число светила 26. И это не сильно нормально, когда надо следить за курсом в реальном времени тем более на выходных.
lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Насчет Альфы не скажу, но вот в Укрсиббанке тупо выдавало "превышен лимит продажи валюты, попробуйте завтра" - фразу говорю по памяти, но смысл тот же - какой-то там внутренний их лимит был превышен. И речь шла не о 10к. Я пытался купить $1000. Грубо говоря 1000 удалось купить, а вторую уже нет - приходите завтра.
Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай...
Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.
Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.
DmitryZP написав: вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий
а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно
а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
наша власть с вами DmitryZP согласна посмотрите декларации почти у каждого по такой суме дома в валюте и \ или в гривне , конечно мы понимаем что это отмазка для органов на случай получения взятки в крупном размере , мол " это же мои, помните я декларировал !"