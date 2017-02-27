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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5690569156925693

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:49

  lrs7719 написав:не проблема. Проблема в цене. Не убегая далеко, 6 марта 2020 года Альфа (да и все остальные онлайн) были около 25 грн на продаже. 8 марта - уже 26. Для кедов, нужно организовать для начала снятие гривны со счёта, что опять же из опыта марта - была не такая уж и простая задача. И это - только первая и не самая сложная часть процесса. Вообщем стратегия ок если ситуация ок. Текущая премия за риск в виде процентов вообще несопоставима с возможными потеряеми.

"Финансовых партнёров" можно и нужно выбирать, и можно иметь не одного.
Вы же с начичными деньгами работаете не в первой попавшейся обменке, а наверняка имеете проверенные варианты, и ряд запасных.
Точно так же и с онлайном.
Аналогично "мониторингам" и "техническим трудностям" в онлайне - существуют фразы "гривны нет", "долларов нет" в офлайне. Так же как и "защитный" спред
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:57

  Striker написав:
Кому надо было - купили онлайн 6-8 марта по ещё нормальному курсу. Не было никаких жалоб на блоки или проблем снять наличку в банкомате. И 10-го марта в ТАСе можно было ещё купить по 25.63.


Это если надо было не 100-200 долларов купить. При том что ещё 1-3 марта курс был 24.6-24.9. т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых. По нынешним ставкам это около полугода. Отличная инвестиция.
Онлайн Альфа на 9-е число светила 26. И это не сильно нормально, когда надо следить за курсом в реальном времени тем более на выходных.

А, впрочем, это Ваши деньги...
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:01

  Trast написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:Товарищ Смолий в 2018 по мгновению палочки задирал курс с 25.9 до 28.7. За три недели хлоп и +3 грн на баксе.

  Trast написав:Все правільно написав, так воно і було.


Дату плз укажите. Когда бьіл курс 25,9, и когда 28.7 через 3 недели, в 2018.

А вас в гуглі забанили чи що, гугліть- липень-початок вересня 2018 року, чи ве знову скажете, що то було не 3 тиждні а 4?
:)

Я сказав, що то було не +3 грн за 3 тижня, а +2 грн за півтора місяці.
а +3 грн взагалі не було, то є пряма брехня.

посилання навів одразу , https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd

липень-початок вересня 2018 року
мінімум 26,1950 від 16 липня, максимум 28,45 від 4 вересня.
ані 25,90, ані 28,70, ані три тижні між ними - я там не бачу. То є пряма брехня.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:03

  lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых

В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:17

  Striker написав:
  lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых

В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?

О твоих потерях мы говорим. На словах одно, а на деле сам сказал , что купил доллары по 27-28, а продал по 26.хх

Почему ж не успел купить когда курс уже до 25.50 подскочил?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:31

  Zebra написав:О твоих потерях мы говорим. На словах одно, а на деле сам сказал , что купил доллары по 27-28, а продал по 26.хх
Почему ж не успел купить когда курс уже до 25.50 подскочил?

У меня тогда не было нужных карт для валютообмена, сейчас - запросто. Я тогда только начинал читать форум и много чего не знал, что знаю сейчас. И мы вроде бы не знакомы, чтобы на ты общаться.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:36

  Striker написав:
  lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых

В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?


Насчет Альфы не скажу, но вот в Укрсиббанке тупо выдавало "превышен лимит продажи валюты, попробуйте завтра" - фразу говорю по памяти, но смысл тот же - какой-то там внутренний их лимит был превышен. И речь шла не о 10к. Я пытался купить $1000. Грубо говоря 1000 удалось купить, а вторую уже нет - приходите завтра.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:39

  Striker написав:
  Zebra написав:О твоих потерях мы говорим. На словах одно, а на деле сам сказал , что купил доллары по 27-28, а продал по 26.хх
Почему ж не успел купить когда курс уже до 25.50 подскочил?

У меня тогда не было нужных карт для валютообмена, сейчас - запросто. Я тогда только начинал читать форум и много чего не знал, что знаю сейчас. И мы вроде бы не знакомы, чтобы на ты общаться.

Тогда, если ты теоретик, смысла твоей писанины никакой.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:44

  Striker написав:
  Амвросий написав:
  Striker написав:ну как не проблема, вам же говорят - по новому финмониторингу банк может блокануть все ваши деньги, потому что ему чтото показалось подозрительным. Например ктото 1 копейку вам на счет прислал, а потом отменил операцию. Операция подозрительная, поэтому банк может блокануть ваши 200 тыс. грн. на несколько дней. На всякий случай... :D

Прецеденты уже были, на ютубе можно найти.

Если Вам нравится держать дома доллары, которые ещё и не приносят никакого дохода, то это Ваше право. Мне такое не нужно.


  DmitryZP написав: вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий

а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно

а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит
наша власть с вами DmitryZP согласна :) посмотрите декларации почти у каждого по такой суме дома в валюте и \ или в гривне , конечно мы понимаем что это отмазка для органов на случай получения взятки в крупном размере , мол " это же мои, помните я декларировал !"
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