Striker написав:

DmitryZP написав: вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событий



а какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительно



а доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит вкладчики таких банков как Надра/ФиК/Михайловский (ряд можно продолжать) думаю с Вами не согласились бы после определенных событийа какой банк посоветуете для сумм $50к-100к ? Ощад? Эксим? (ну и давайте не забывать про опыт Кипра) - не очень хочется стать акционером банка принудительноа доход в 2% чистыми даже и доходом не назовешь - а вот если потом снять нужно, а валюты нет, и берите гривной - то потом откуп в обменках весь этот "доход" сьест и не заметит

Я за то, чтобы держать гривну в банках до 200к. Доллары на депозит я бы не положил, держать валюту под такие проценты бессмысленно. Только на текущие счета, чтобы был шанс хоть частями снимать в случае чего. Если будут выдавать только гривной, то придется снимать в гривне и нести в обменку, если начинается девальвация. Или же пусть лежат на счету и не дёргаться, потом поменять по хорошему курсу в грн и снять в кассе /банкомате.Какой банк советовать не могу, так как такие