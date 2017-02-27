Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з....................19.06.2020..................22.06.2020 дата розрахунку...................18.06.2020..................19.06.2020 Євро.......................................30,0579.........................29,9953 Долар США............................26,7633.........................26,7207 После полудня курс не изменился. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на 2 копейки, сузив спред до 2 копеек. Так до 12 и простояли. Около 12 приподнялись на полкопейки и остановились уже до конца сессии. Официальный курс встретили котировками 26.7150 - 26.7350. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и снизились на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. На удивление скучная сессия. Даже писать не о чем
Этот день в истории: 2019 - 26.3343 (-5) +39 2018 - 26.4464 (+12) +28
lrs7719 написав:Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы.
Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.
Ага, банкомёты. Банкомёты, уже "захлебываются" уже даже от маленьких сумм. Снять даже эквивалент 1 тыс баксов проблематично через банкомат, я уже даже не говорю о том что часто приходится возится по выдаче 1-2 тысячи гривень из банкомета за раз. Можно конечно касса, - а если выходной? А если экв. 5-10 тыс.долл. - "а вы заказывали"? Интернет-банкинг - тоже доверия маловато, то смс не приходит вовремя, то вообще не открывается. Такое дело. Набегались, спасибо, надоело. Кстати именно из-за этих "организационных" моментов в начале карантина в марте не было абсолютно никакого желания возиться с этой чехордой со сливом-откупом. Кто его знает, не пришло бы в голову зеленым шмыгалям и ляшкам, а не ввести ли им жесточайший карантин и приставить мусора возле каждого дома/перекрестка, задающего вопросы "а вы куда?"
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 чер, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Vitalych-new написав:а с какой доходностью (%% годовых) Вы держите ? У меня небольшая сумма лежит под 5 % годовых грязными, чисто ради продолжения "эксперимента". Держать в наших банках на неразрывных депозитах под такой или меньший % смысла не вижу
Доллары держал на текущем счету в ТАСе без %, недавно рискнул и слил все. Держу грн на текущих в Форварде (30к под 15%), остальные в Моно под 10%, ещё немного в Альфе на Сберегательном под 9%.
ваш "доход" с 30к не покроет бензин до отделения банка/банкомата, хватит на оплату интернета, чтобы вы и дальше спамили на ветке/ветках
назвать такое размещение средств -доходным делом?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Striker написав:Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?
так товар нужно брать такой, который есть возможность продать. Тут уже у кого как получится.
Вот например интересная тема с топливными картами, покупаешь топливо по цене на день покупки. Но сам пока не пробовал
пробовал топливные карты от ОККО в феврале 2014(как раз во время бегства Чивакуни)... выбор: купить доллар по 9 или купить карты(на 600-700л бензина)...не получил никакого выигрыша от покупки карт (потом посчитал, вышло где-то 2-3% лосс)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Насчет Альфы не скажу, но вот в Укрсиббанке тупо выдавало "превышен лимит продажи валюты, попробуйте завтра" - фразу говорю по памяти, но смысл тот же - какой-то там внутренний их лимит был превышен. И речь шла не о 10к. Я пытался купить $1000. Грубо говоря 1000 удалось купить, а вторую уже нет - приходите завтра.
за последние 3-4 года укрсиб просто деградировал... не клиентам банка отказывают во всем (касса, обмен валют и пр)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
У відповідь на рішення фінансового комітету ВР підтримати проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.
Про це йдеться у заяві Групи підтримки послів G7 в Україні у Twitter.
"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтрику зусиль українського уряду щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни", - попереджають посли G7.
Вони нагадали, що НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, "вирішити важку банківську кризу та відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством та корупцією".
"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежності центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності", – йдеться у заяві.
Востаннє редагувалось jump в П'ят 19 чер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Добрый день. На выходных какой действует курс НБУ? Пятничный 27,76 или тот,что с понедельника-26,72?
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Striker написав:В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Альфа, говорите? Это та альфа, которая сотворяла непонятные мансы во время карантина, когда вообще отделения позакрывала (то ли часть, то ли все, не помню точно) и валюту не отдавала? купить онлайн"хоть 10к долларов" и потом получить по "классному" курсу в гривне через фонд (кто его знает, как могло пойти) - рисковая затея. Я еще неоднократно задумывался стать клиентом этой альфы до карантина. Во время карантина - мне стало абсолютно понятно, что этого делать не стоит.