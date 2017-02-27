Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:54

Striker написав: lrs7719 написав: Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы. Главное, что б были желающие продать, когда у вас появится желание купить. А так, конечно, нормальная стратегия для не очень крупной суммы.

Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка. Купить онлайн не проблема, главное, чтобы интернет-банки нормально работали. В крайнем случае кеды, банкомат и обменка.

Ага, банкомёты. Банкомёты, уже "захлебываются" уже даже от маленьких сумм. Снять даже эквивалент 1 тыс баксов проблематично через банкомат, я уже даже не говорю о том что часто приходится возится по выдаче 1-2 тысячи гривень из банкомета за раз. Можно конечно касса, - а если выходной? А если экв. 5-10 тыс.долл. - "а вы заказывали"? Интернет-банкинг - тоже доверия маловато, то смс не приходит вовремя, то вообще не открывается.Такое дело. Набегались, спасибо, надоело.Кстати именно из-за этих "организационных" моментов в начале карантина в марте не было абсолютно никакого желания возиться с этой чехордой со сливом-откупом. Кто его знает, не пришло бы в голову зеленым шмыгалям и ляшкам, а не ввести ли им жесточайший карантин и приставить мусора возле каждого дома/перекрестка, задающего вопросы "а вы куда?"