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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:45
За прошедшую неделю 15 -19.06.2020 НБУ купил на МБ 110 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.
За эту неделю прошла пара не очень обычных операций, которые затрудняют анализ статистики, но я все же попробую расписать по дням:
- понедельник - 0;
- вторник - 20;
- среда - 0;
- четверг - 20 + 50;
- пятница - 20.
В четверг 20 млн. купили штатно, а 50 в режиме ТОМ. Эти 50 мы увидим в статистике за сегодня, которая выйдет в понедельник.
Сегодня, судя по графику, окно для выполнения плана по закупкам было только при открытии сессии.
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Сибарит
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:56
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
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Striker
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:19
Амвросий написав: Striker написав:
Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?
так товар нужно брать такой, который есть возможность продать. Тут уже у кого как получится.
Вот например интересная тема с топливными картами, покупаешь топливо по цене на день покупки. Но сам пока не пробовал
теоретики бли-ин! И в результате нарваться на подоходный СО ВСЕЙ выручки?! А хранение денег "под подушкой" (кроме того, что ЛИКВИДНАЯ наличка - всегда "под рукой") - еще и позволяет избежать ежегодного декларирования НЕ только доходов, НО всего прочего имущества (из-за доходов помимо основного места работы), или я не прав?
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