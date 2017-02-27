RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5692569356945695

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:45

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 15 -19.06.2020 НБУ купил на МБ 110 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.

За эту неделю прошла пара не очень обычных операций, которые затрудняют анализ статистики, но я все же попробую расписать по дням:
- понедельник - 0;
- вторник - 20;
- среда - 0;
- четверг - 20 + 50;
- пятница - 20.
В четверг 20 млн. купили штатно, а 50 в режиме ТОМ. Эти 50 мы увидим в статистике за сегодня, которая выйдет в понедельник.
Сегодня, судя по графику, окно для выполнения плана по закупкам было только при открытии сессии.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4978
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2710 раз.
Подякували: 6884 раз.
 
Профіль
10
7
12
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:56

Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:19

  Амвросий написав:
  Striker написав:Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?


так товар нужно брать такой, который есть возможность продать. Тут уже у кого как получится.

Вот например интересная тема с топливными картами, покупаешь топливо по цене на день покупки. Но сам пока не пробовал :)


теоретики бли-ин! И в результате нарваться на подоходный СО ВСЕЙ выручки?! А хранение денег "под подушкой" (кроме того, что ЛИКВИДНАЯ наличка - всегда "под рукой") - еще и позволяет избежать ежегодного декларирования НЕ только доходов, НО всего прочего имущества (из-за доходов помимо основного места работы), или я не прав?
Миша-клиент
 
Повідомлень: 374
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5692569356945695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1935, 1936, 1937
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19363 2369445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 18:46
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7024 1578395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 17:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 97630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.