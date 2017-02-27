Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:56

Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.