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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:45
За прошедшую неделю 15 -19.06.2020 НБУ купил на МБ 110 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.
За эту неделю прошла пара не очень обычных операций, которые затрудняют анализ статистики, но я все же попробую расписать по дням:
- понедельник - 0;
- вторник - 20;
- среда - 0;
- четверг - 20 + 50;
- пятница - 20.
В четверг 20 млн. купили штатно, а 50 в режиме ТОМ. Эти 50 мы увидим в статистике за сегодня, которая выйдет в понедельник.
Сегодня, судя по графику, окно для выполнения плана по закупкам было только при открытии сессии.
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Сибарит
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:56
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
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Striker
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:19
Амвросий написав: Striker написав:
Какой товар, например? Если мне нужны сбережения именно деньгами, то зачем мне какой-то ненужный товар?
так товар нужно брать такой, который есть возможность продать. Тут уже у кого как получится.
Вот например интересная тема с топливными картами, покупаешь топливо по цене на день покупки. Но сам пока не пробовал
теоретики бли-ин! И в результате нарваться на подоходный СО ВСЕЙ выручки?! А хранение денег "под подушкой" (кроме того, что ЛИКВИДНАЯ наличка - всегда "под рукой") - еще и позволяет избежать ежегодного декларирования НЕ только доходов, НО всего прочего имущества (из-за доходов помимо основного места работы), или я не прав?
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:07
блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум
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thirdeye
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:18
Striker написав:
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:38
thirdeye написав:
блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум
Та какие проблемы?
Просто хочу предостеречь остальных, кто только начинает читать эту ветку (как я в марте) и читает призывы срочно скупать доллар, что не надо слушать здесь всех подряд. А так как я сам погорел на этом, то считаю своим долгом предупредить о возможных негативных последствиях от некоторых советов и призывов которые периодически тут звучат. Do you understand me?
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Striker
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:00
Striker написав:
А так как я сам погорел на этом, то считаю своим долгом предупредить о возможных негативных последствиях от некоторых советов и призывов которые периодически тут звучат.
запишите себе скупать по 24-25 сдавать частями по 27,5-28 и выше, остальное время сидеть на текущих счетах, если вдруг девальвация а вы в гривне логичнее "доганять курс" %тами на гривневых депозитах (при девальвации они обычно растут) или топливными талонами (топлииво дорожает с лагом, есть время раздуплиться). А если бежать за паровозом, есть риск купить по 28 а слить по 24. Это известная ловушка, народ массово скупает валюту когда она дорожает и массово скидывает когда дешевеет. Воротилы межбанка иногда делают такие задёрги. чтобы сдать дорогую валюту а после купить дешевую. Кратная девальвация пока есть ЗВР маловероятна.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:16
vitaliian написав: Striker написав:
А так как я сам погорел на этом, то считаю своим долгом предупредить о возможных негативных последствиях от некоторых советов и призывов которые периодически тут звучат.
запишите себе скупать по 24-25 сдавать частями по 27,5-28 и выше, остальное время сидеть на текущих счетах, если вдруг девальвация а вы в гривне логичнее "доганять курс" %тами на гривневых депозитах (при девальвации они обычно растут) или топливными талонами (топлииво дорожает с лагом, есть время раздуплиться). А если бежать за паровозом, есть риск купить по 28 а слить по 24. Это известная ловушка, народ массово скупает валюту когда она дорожает и массово скидывает когда дешевеет. Воротилы межбанка иногда делают такие задёрги. чтобы сдать дорогую валюту а после купить дешевую. Кратная девальвация пока есть ЗВР маловероятна.
Так будет не всегда если 24-25 пусть влажные,но теоретически ещё возможные мечты,то верхний предел мечтаний будет повыше.Вот не верите вы в таланты нынешней власти,а я верю.Если в варево из коррупции, жадности,продажности, беспринципности,цинизма и воровства добавить ещё и добрую пригоршню дилетантства-тогда супчик явно побольше 28 гривен потянет,я в успех этой кухни верю.+снова карантин+местные выборы+осенью денег снова совсем нет.35 реальны.
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goldfinger
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:19
Раньше я считал,что все,что ниже 25 стронг бай,теперь 26 хорошая покупка,ей Богу не прогадаете.Если дадут,конечно.
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goldfinger
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:21
goldfinger написав:
35 реальны.
реальны когда на них есть покупатель
. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс? За время карантина дважды пробовали дернуть вверх, в итоге оба раза нехватило топлива и всё сдулось, имхо летом будут снова дергать вниз, чтобы скупить дёшево у тех кто по уши в долларе и им же продать папизже но уже дороже.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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vitaliian
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