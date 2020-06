Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:38

thirdeye написав: блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум

Та какие проблемы?Просто хочу предостеречь остальных, кто только начинает читать эту ветку (как я в марте) и читает призывы срочно скупать доллар, что не надо слушать здесь всех подряд. А так как я сам погорел на этом, то считаю своим долгом предупредить о возможных негативных последствиях от некоторых советов и призывов которые периодически тут звучат. Do you understand me?