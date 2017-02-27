Striker написав:Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
Пане, Striker. Если ваши накопления около 100 тыс. грн., то задайте себе вопрос - для чего вы собираете деньги ? Если на машину, то это минимум 350к Если на квартиру, то это минимум 1000к Если на старость, то тем более будет важно то, что я напишу далее..
Так вот, если ваша цель собрать деньга на какую-либо крупную покупку то, в первую очередь, посчитайте время, за которое вы эту сумму соберете. Предположим, что это 3 года... В среднем, в Украине девальвация гривны каждые 5-6 лет и так как скорость жизни и оборота денег в мире растет, а также существенно выросло военное напряжение и мы плавно идем к тому, что бы в мире опять появилась биполярность силы (сейчас только США обладает статусом супердержавы), то этот интервал (кризисов- военных и финансовых) будет только уменьшаться. И на Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...
Но вернемся к периоду накопления в 3 года на то, что вы хотите купить. А теперь посчитайте сколько % вы сможете заработать на гривневых депозитах за эти 3 года (минимальный период накопления) и задайте себе вопрос - а какой же будет курс через 3 года ? Только честно себя спросите И если вы действительно верите в то, что через 3 года курс гривны будет также около 27.... то смело кладите деньги в наши банки.
Просто посмотрите, в первую очередь, на свои цели и приоритеты... И если ваша цель крупная покупка или пенсия, то депозиты в укр. банках вам не нужны. как минимум следующие 2 года. А потом будет видно.
А люди, которые здесь пишут, в основном или профильные специалисты, или авантюристы... Для них деньги это всего лишь инструмент. А для вас, полагаю, деньги это результат вашего труда... Стоят ли годы вашего труда риска, при том, что прибыть составит (в среднем) 1% в месяц.... А курсовая разница в 1% это всего лишь 27 и 27,27.
согласен в том что играть на курсах надо миллионами а со 100к гривен только сидеть на гривнодепо переходя из одного банка в другой (где хоть на 0,5% выше рынка, если ва то через месяц фонд всё вернёт). Насчет военных действий по всей гранце спорно, лучше нападать при Трампе, чем при Байдене, который может непоскупиться на щедрую военную помощь. И вообще мне кажется что рф уже своего добилась - про Крым все забыли, остальные кампании будут чрезмерно дорогие и овербесполезные как днр. Послушайте на ютубе как россияне "любят" братьев из Донбасса, Крымчан кстати тоже. Крым нужен, а крымчане нет)
thirdeye написав:блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум
образование платное, вступительные человек заплатил теперь возьмётся за учебники.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Депо - это вовсе не вариант, учитывая что ко всем минусам (девал, смешные проценты) еще добавляется аспект, что придется доказывать откуда, писать какие-то расписки. Читаю сейчас минфин и в ужасе от того что банки блокируют направо и налево, благодаря Смолию.
При мне мужик не мог снять 700к грн с окончившегося депо - банк Райфайзен спрашивал откуда.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Депо - это вовсе не вариант, учитывая что ко всем минусам (девал, смешные проценты) еще добавляется аспект, что придется доказывать откуда, писать какие-то расписки. Читаю сейчас минфин и в ужасе от того что банки блокируют направо и налево, благодаря Смолию.
При мне мужик не мог снять 700к грн с окончившегося депо - банк Райфайзен спрашивал откуда.
Америку Вам открывать или Вы знаете что америка открыта уже?
Фонда есть в США.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Amat написав:Просто посмотрите, в первую очередь, на свои цели и приоритеты... И если ваша цель крупная покупка или пенсия, то депозиты в укр. банках вам не нужны. как минимум следующие 2 года. А потом будет видно.
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Депо - это вовсе не вариант, учитывая что ко всем минусам (девал, смешные проценты) еще добавляется аспект, что придется доказывать откуда, писать какие-то расписки. Читаю сейчас минфин и в ужасе от того что банки блокируют направо и налево, благодаря Смолию.
При мне мужик не мог снять 700к грн с окончившегося депо - банк Райфайзен спрашивал откуда.