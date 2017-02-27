Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:32

Striker написав: Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю. Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.

Пане, Striker.Если ваши накопления около 100 тыс. грн., то задайте себе вопрос - для чего вы собираете деньги ?Если на машину, то это минимум 350кЕсли на квартиру, то это минимум 1000кЕсли на старость, то тем более будет важно то, что я напишу далее..Так вот, если ваша цель собрать деньга на какую-либо крупную покупку то, в первую очередь, посчитайте время, за которое вы эту сумму соберете.Предположим, что это 3 года...В среднем, в Украине девальвация гривны каждые 5-6 лет и так как скорость жизни и оборота денег в мире растет, а также существенно выросло военное напряжение и мы плавно идем к тому, что бы в мире опять появилась биполярность силы (сейчас только США обладает статусом супердержавы), то этот интервал (кризисов- военных и финансовых) будет только уменьшаться. И на Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...Но вернемся к периоду накопления в 3 года на то, что вы хотите купить.А теперь посчитайте сколько % вы сможете заработать на гривневых депозитах за эти 3 года (минимальный период накопления) и задайте себе вопрос - а какой же будет курс через 3 года ? Только честно себя спроситеИ если вы действительно верите в то, что через 3 года курс гривны будет также около 27.... то смело кладите деньги в наши банки.Просто посмотрите, в первую очередь, на свои цели и приоритеты...И если ваша цель крупная покупка или пенсия, то депозиты в укр. банках вам не нужны. как минимум следующие 2 года.А потом будет видно.А люди, которые здесь пишут, в основном или профильные специалисты, или авантюристы... Для них деньги это всего лишь инструмент. А для вас, полагаю, деньги это результат вашего труда... Стоят ли годы вашего труда риска, при том, что прибыть составит (в среднем) 1% в месяц....А курсовая разница в 1% это всего лишь 27 и 27,27.В общем, подумайте.