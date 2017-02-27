Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.
Такой себе индикатор, в Киеве даже по акции дороже: https://gotoshop.ua/kiev/?cids=6574 А так в основном 30+. В прошлый раз Вы писали кажется в Екомаркете цену по акции, я специально обратил внимание в магазине, был только ценник без бананов.
То есть индикатор наверное для аэропорта или какого-то места на отшибе, где курс может быть +- пару гривен.
Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.
Такой себе индикатор, в Киеве даже по акции дороже: https://gotoshop.ua/kiev/?cids=6574 А так в основном 30+. В прошлый раз Вы писали кажется в Екомаркете цену по акции, я специально обратил внимание в магазине, был только ценник без бананов.
То есть индикатор наверное для аэропорта или какого-то места на отшибе, где курс может быть +- пару гривен.
яблоки которые в каждом селе валяются под ногами - более точный индикатор, 40 грн/кило - верх цинизма
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Striker написав:что у меня накопления небольшие (~80к грн)
на каждого человека в семье: около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке 10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк 10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий % 5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент (т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)
если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти (в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке) и комбинировать доллар / евро
реальны когда на них есть покупатель. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс?
Мало. В НБУ и правительстве доход получают с налогов, которые идут в гривне, а учет ведут в долларах. Поэтому НБУ и правительству выгодно чтобы курс был минимальный. А населению наборот выгодно когда курс максимальный
Striker написав:что у меня накопления небольшие (~80к грн)
на каждого человека в семье: около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке 10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк 10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий % 5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент (т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)
если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти (в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке) и комбинировать доллар / евро
акции производителей конопли лучше купить
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Striker написав:? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?
у нас начали выпускать автомобили? недвига у нас тоже цена дефакто номинирована в долларах (она может дешеветь и дорожать - но она номинирована в баксах)
но если Вы например собираете на что-то отечественое - например на отдых в Одессе или ремонт (работы) - то тогда можно собирать в грн. но большинства крупных покупок как не парадоксально но цена будет привязана или к доллару или евро
uaprofi написав:на каждого человека в семье: около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке 10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк 10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий % 5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент (т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)
если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти (в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке) и комбинировать доллар / евро
Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26.
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